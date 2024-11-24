台北萬豪下午茶吃到飽12／1登場　50種料理無限供應「千元有找」

▲台北萬豪Semi-Buffet「Garden Kitchen」下午茶吃到飽12/1登場。（圖／台北萬豪提供）

記者黃士原／台北報導

台北萬豪酒店一樓的Semi-Buffet「Garden Kitchen」，12月1日起推出全自助式下午茶，每周三至周日供應，6大美食主題區、超過50種料理全部吃到飽，明年2月28日前優惠價899+10%，即日起開放訂位。

Garden Kitchen是台北萬豪酒店半自助餐廳（Semi-Buffet），點用主餐即可免費享用自助餐檯上的各式美食，主餐從春雞、鴨胸、豬排、牛排到龍蝦都有，價格1580元起。如果不想吃主菜，也可以僅享用餐檯上的各式料理，餐價1280元。

▲「精湛冷盤區」供應20種無農藥栽種蔬菜。（圖／台北萬豪提供）

為了搶先吃到飽商機，原本供應午餐的Garden Kitchen，12月1日起新推全自助式下午茶，規劃漁港直送極鮮海物區、精緻可口的精湛冷盤區、薈萃異國美食的環球熱食區、現切肉食吧、現點現做料理區及夢幻甜點區等6大主題區，餐檯上供應超過50種料理美食。

▲夢幻甜點區是螞蟻族最愛。（圖／台北萬豪提供）

其中環球熱食區網羅中式、泰味、印度、南洋等亞洲風味料理以及義、法及歐陸異國料理，多款由國宴主廚精心設計的中式料理，還有少見的印度特色菜餚，如印度香料羊肉咖哩、香料餅等。而「現點現做區」還提供台灣特色小吃，像是彰化肉圓、台南擔仔麵等地方美食。

台北萬豪酒店表示，Garden Kitchen全自助式下午茶每周三至周日供應，營業時間為下午3時至5時，餐價1080元+10%，12月1日至明年2月28日試營運期間，優惠價899元+10%，等於千元有找，即日起開放訂位。

▲士林廚房原本半自助餐廳，點主餐送自助吧，12月開始改成全自助餐形式。（圖／台北士林萬麗酒店提供）

台北士林萬麗酒店館內的半自助餐廳士林廚房，12月開始改成全自助餐形式，價格也調整成1580元起至1680元。

▲台北士林萬麗酒店鱈場蟹吃到飽延長到12/26。（圖／台北士林萬麗酒店提供）

值得一提的是，士林廚房之前推出的鱈場蟹吃到飽活原訂只到11月底，日前網友發現，業者悄悄將活動延長到12月26日（每周三、四晚餐供應），不過餐廳訂位系統顯示訂位已滿，想吃的民眾只能打電話去候補。