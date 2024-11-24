新加坡年末必玩攻略！超萌史努比、迪士尼展　樟宜機場有水上樂園

▲新加坡濱海灣花園打造最新「迪士尼奇妙花園」。（圖／Gardens by the Bay提供）

記者蔡玟君／綜合報導

2024年即將步入年末，新加坡打造一系列獨特玩法與展演，例如濱海灣花園就有「迪士尼奇妙花園」，有米老鼠、巴斯光年、白雪公主等造型園藝，甚至還有特色美食；哈利波特迷則別錯過聖淘沙名勝世界全新推出的《哈利波特：魔法幻境》亞洲首秀，讓旅客度過歡樂假期。

▲▼迪士尼奇妙花園將有許多迪士尼經典角色現身，還有特色主題美食。（圖／Gardens by the Bay提供）

為了迎接即將於明年啟航的「迪士尼探險號」，以及新加坡環球影城即將開幕的「小小兵樂園」，濱海灣花園從12月1日起打造最新「迪士尼奇妙花園」，展出迪士尼經典角色如米老鼠、巴斯光年、白雪公主等造型園藝，園區更設置了新加坡風味區，呈現以迪士尼角色為靈感的新加坡道地風味美食，像是唐老鴨與辣椒螃蟹的獨特組合，史迪奇與榴槤的奇妙邂逅等。

此外，為了迎接即將到來的聖誕節，濱海灣花園從11月29日起舉辦「聖誕仙境」活動，以嘉年華主題的遊樂設施搭配上絢麗的燈光秀、聖誕老人村，旅客可感受到獅城多元文化的迷人魅力。

▲▼萬態野生動物世界則有一系列可愛Snoopy裝置藝術可以盡情拍照。（圖／萬態野生動物世界提供）

以自然生態聞名的萬態野生動物世界，在飛禽公園與新加坡動物園推出Snoopy主題活動，除了限定角色見面會，還有聖誕市集與豪華露營體驗。

▲▼樟宜機場提供即日起有樟宜園遊會，有巨型Hello Kitty和宇宙水上遊樂場。（圖／樟宜機場提供）

新加坡樟宜機場則從即日起至2025年2月26日變身為三麗鷗的夢幻世界，為慶祝Hello Kitty 50週年慶，打造一系列「樟宜園遊會」活動，不僅在第三航廈出境大廳展示了8公尺高的Hello Kitty園藝雕塑，還有驚險刺激的水上樂園首度登陸樟宜機場。

▲▼聖淘沙名勝世界11月22日起推出《哈利波特：魔法幻境》沉浸式展覽。（圖／聖淘沙名勝世界提供）





新加坡聖淘沙名勝世界則從即日起推出全新《哈利波特：魔法幻境》亞洲首秀，旅客將探索10種不同主題的魔法空間和沉浸式環境，像是活板門、魔法部、紐特手提箱中的神奇動物園等，還有互動魔杖體驗，展開一場老少皆宜的魔法之旅，逛完還可品嚐經典的奶油啤酒，為奇妙旅程畫上完美句點。

藝術科學博物館現也展出《吉卜力的奇幻世界》，真實還原吉卜力工作室多部膾炙人口的動畫例如《龍貓》、《魔女宅急便》、《霍爾的移動城堡》等電影名場景，展覽中還設有互動裝置，讓親子共同體驗這些動畫中的世界。