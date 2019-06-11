排隊也要吃！特搜淡水15個人氣美食　蝦捲、小米蔥餅都上榜

點評：原來淡水還有那麼多好吃的！

文、圖／滿分的旅遊札記

淡水老街，相信大家一定都不陌生，淡水早已是新北老到不行的景點了。或許聽到淡水二字，許多旅人也可能早就玩膩了吧。但是滿分不得不說，淡水一年四季依舊熱鬧，淡水河很美，晨昏美景不同，來這看海望山也相信自在，重點是淡水老街美食林立，除了在地老店小食，近期也愈也愈多新穎的形象店家，感覺淡水未來只會更熱鬧，雖說淡水已經很夯了，美食林立多到不行，但是相信一定還是有許多朋友想知道，到底來淡水除了淡水阿給和鐵蛋，到底還可以吃什麼、買什麼，本篇分享淡水老街超過10個熱門美食，還沒玩過淡水的旅人，就跟著滿分一起吃淡水玩淡水吧。

還記得滿分小時候常和家人去逛淡水，所以長大後，對於淡水的印象就是搭船和吃美食，坦白說，要是沒有特別的需求，聽到淡水二字，其實真的不會再特別來旅行，近期再次和Kevin來到淡水走走，其實淡水還是很熱鬧，台灣旅人多，外國遊客也不少，而且淡水交通便利，開車或是搭捷運都很方便，周邊還有停車場和U-Bike玩，真說的，玩淡水非常容易，當然，淡水也相當擁擠啦。

淡水真的是北台灣熱門玩樂的好去處，不僅晴天滿滿人潮、就連雨天也無法澆熄旅人想逛淡水的動力呀。不管是晴天還是與天，來淡水就是要盡情的吃美食，所以請旅人旅行淡水，請留完整的空肚子再來逛淡水，不然只能逛，卻吃不下，你一定會捶心肝，當然胃也很珍貴，好吃的東西一定不能錯過啦。

NO.1 淡水渡船頭阿給老店





一說到淡水美食，最有名的美食當然是淡水阿給，阿給其實是日本語中，油炸豆腐皮的簡稱，主要就是將油豆腐中間挖空，再填入浸泡過乳汁的冬粉，以魚漿封口，再拿去蒸，品嚐時，再淋上特調醬汁，滿分自己也非常喜歡吃阿給，咬下油炸豆腐皮，多層次口感的阿給搭配鹹甜醬汁，真的非常好吃，內餡飽滿的冬粉，整個吃完也蠻有飽足感滴。

這間淡水渡船頭阿給老店早已是在地超人氣的店家，每次來訪都是人潮滿座，但出餐速度快，所以也不會等很久，除了阿給必點之外，魚丸湯和清蒸肉丸也不錯吃。



淡水渡船頭阿給老店



地址： 新北市淡水區中正路11巷4號

營業時間：08：00～22：30

服務電話： 02－26233398

NO.2 阿香蝦捲

阿香蝦捲也是淡水非常知名的小吃美食之一，印象中，滿分國中和家人來逛淡水就曾吃過阿香蝦捲，阿香蝦捲現炸金黃色澤，用看的就覺得好可口，一串3個才＄25，真的好便宜，小攤販前還有醬料讓食客自己搭配，阿香蝦捲酥脆口感佳，咬下還能聽到清脆的聲響，的確會愈吃愈涮嘴，在淡水老街上邊吃邊吃更是一大享受。



阿香蝦捲



地址： 新北市淡水區中正路230號

營業時間：10：30～19：00

服務電話： 02－26233042

NO.3 50年老店-淡水可口魚丸

這間50年老店-淡水可口魚丸就坐落在熱鬧的淡水老街裡，每次路過也都是大排長龍，淡水可口魚丸販售的品項非常簡單，就是魚丸湯、魚丸餛飩湯、肉包和饅頭，可以外帶也可以在店裡用餐，肉包一顆是銅板價＄10元，魚丸湯和魚丸餛飩湯也都只要＄35，很多饕客，來訪都是點一套：肉包+魚丸餛飩湯，一套＄45元，就能吃得蠻飽滴。肉包沒有很大顆，但麵皮很Q，內餡肉塊也很多汁，搭配魚丸湯一起吃，比較不會太乾，滿分覺得餛飩也很好吃唷。



淡水可口魚丸



地址： 新北市淡水區中正路232號

營業時間：07：00～20：00

服務電話： 02－26233579

NO.4創始老店廣東腸粉

其實滿分不知道，原來廣東腸粉在淡水也這麼有名，這間創始老店廣東腸粉是朋友們帶我們走訪滴，用純米研磨現點現作的腸粉，口味選擇也很豐富，主打招牌是牛肉蛋和鮮蝦蛋河粉，出餐滿滿一大盤，現作腸粉真的是有夠Q，口感相當軟嫩，還吃得到蔬食和青菜，再搭配特調的醬汁和油蔥，滿分吃過也深深愛上了，建議有來淡水的朋友，一定不要錯過啦。



創始老店廣東腸粉



地址： 新北市淡水區中正路116-1號

營業時間：11：00～18：00

NO.5 亞麻小米蔥餅

亞麻小米蔥餅就在創始老店廣東腸粉的旁邊，當天滿分和朋友來要來吃腸粉時，意外路過，聞到那現煎的餅皮，味道真的好香，立馬叫凱文去買來嚐嚐看，亞麻小米蔥餅香酥脆口，入口香味十足，而且愈吃愈香，蔥餅也不會太乾，滿分當下就自己嗑掉半片了呢。



亞麻小米蔥餅



地址： 新北市淡水區中正路116號

營業時間：09：30～19：00

NO.6 阿嬤的酸梅湯

淡水解渴沁涼聖品就是阿媽的酸梅湯啦!滿分本身也很愛喝酸梅湯，特別喜歡酸梅湯那清爽甘甜的香氣，夏天炎熱，又在淡水老街逛街吃美食，這個時候來一杯冰涼的酸梅湯真的非常消暑解膩呀。

阿媽的酸梅湯



地址： 新北市淡水區中正路135-1號

營業時間：10：00～22：00

服務電話： 02-26212119

NO.7 源味本鋪

源味本舖在淡水也是相當有名氣的排隊店面，源味本舖主打古早味蛋糕，坦白說，滿分對於古早味蛋糕興趣缺缺，因為刻版印象就像原味麵包一樣，感覺很乾也沒什麼口感。

但因為滿分的朋友超愛吃，這次滿分來到淡水也特別來排隊，買到後立馬在路邊開吃，沒想到源味本舖的古早味蛋糕，剛出爐的糕體超級綿密，入口即化，重點是起司口味多了起司香鹹甜美味度更加分，這下滿分終於知道，為什麼源味本舖的古早味蛋糕會這麼夯了啦。滿分真心推薦，走過路過的旅人，千萬不要錯過呀！



源味本舖-紅樓蛋水店



地址： 新北市淡水區中正路230號之1

營業時間：平日 10：00～18：30、假日 09：00～19：30

服務電話： 02－26200856

NO.8 淡水澎湖花枝丸（金川食品）

這間位在淡水小巷裡的澎湖花枝丸，印象中，在滿分兒時和家人來訪，就已經在賣了，而且，當時的滿分非常愛吃炸花枝丸，每一次和家人來逛淡水都會買一串，一串不貴，只要＄20元，還記得那個時候覺得便宜又好吃，但近期滿分再訪，不知道是吃過太多種類的美食了嗎，覺得口感普通，不過這間澎湖花枝丸在淡水還是非常熱門唷。

淡水 澎湖花枝丸（金川食品）



地址： 新北市淡水區公明街56巷

營業時間：11：00～售完

服務電話： 0933057710

NO.9 東榮6號小卷、吻仔魚

東榮6號小卷也是滿分這次發現淡水人氣的店家之一，幾次路過都是排隊人潮，網路上的評價也很高，以現小卷和吻仔魚為主打，聽不少朋友都說很好吃也很新鮮，不過當天滿分真的是吃太飽了，就沒有買了，喜歡吃海鮮小卷的朋友，來到淡水老街也可以嚐嚐看唷。



東榮6號小卷、吻仔魚



地址： 新北市淡水區公明街28號之1號

營業時間：11：00～18：30

服務電話： 0910206578

NO.10 巨無霸霜淇淋

霜淇淋是大小朋友最愛的甜點美食，淡水巨無霸冰淇淋也相當有名氣，超長霜淇淋已經不是道一支轉了幾圈，非常吸睛，夏季炎熱，幾乎來逛淡水老街的旅人，都是人手一支呀!淡水巨無霸冰淇淋在淡水老街裡也非常多分店，相當濃郁的巨無霸冰淇淋，還有9種口味可以選擇，完食一支霜淇淋，想必相當過癮滴。



淡水巨無霸冰淇淋



地址： 新北市淡水區公明街30號

營業時間：10：00～21：00

服務電話： 02－86317588

NO.11 土耳其冰淇淋

台灣第一家土耳其冰淇淋就在淡水，來自土耳其的味道，印象中滿分小時候也很喜歡吃，不過，記憶猶新的，是買土耳其冰淇淋時，總是一直會被土耳其人耍弄，明明付了錢，卻一直拿不到冰淇淋，土耳其人好像是魔術師，總是能把明明到手的冰淇淋給變不見，每次看到有人在買土耳其冰淇淋時，也都會一堆人圍觀看熱鬧，回想滿分曾經也是被耍的那一個呀，但真得還蠻有趣滴。



娜莎冰淇淋｜土耳其冰淇淋



地址： 新北市淡水區中正路11巷1號

營業時間：08：00～00：00

NO.12 新建成餅店





新建成餅店是在地營經超過一甲子的古早味餅店，新建成餅店開發出超多特色產品，其中最暢銷的是芝麻蛋黃餅，另外，結婚用的傳統大餅也非常具有名氣，而滿分喜歡的是新建成的沙其馬，好吃不黏牙唷。近期在新建成餅店對面還開了一間充滿現在化形象店的門市，入口處還設有美拍櫻花造景耶。

不過～滿分還是比較喜歡最傳統的舊時建築啦。比較有古早味的味道，但不管是去哪一間購，都是新建成吃不膩的好味道呀。很多旅行淡水的外來客，也都非常喜歡唷。



新建成餅店



地址： 新北市淡水區公明街42號

營業時間：08：00～22：00

NO.13 阿婆鐵蛋

來淡水必買的伴手禮，就是鐵蛋、魚酥和蝦餅啦!滿分個人其實也蠻喜歡吃這些小東西，這些也是代表淡水的形象美食，印象中，以前口味沒有這麼多，但現在為滿足更多饕客的需求，愈來愈多種口味可以選擇啦。阿婆鐵蛋是在地經營40年的老店，也是許多旅人推薦必買的標地，但其實淡水老街到處都可以買到鐵蛋和魚酥，就看朋友們喜歡吃哪間囉。



阿婆鐵蛋



地址： 新北市淡水區中正路135-1號

營業時間：09：00～22：00

服務電話： 02－26251625

NO.14 淡水橫丁

這次來逛淡水，滿分意外在老街上看到一間「淡水橫丁」，淡水橫丁這個名字充滿日本味，立馬讓滿分想起東京的阿美橫丁，而橫丁代表著日本小街道的意思，淡水橫丁裡有許多豐富的小吃攤，也有手作藝品，朋友們可以在這裡尋寶和覓食，甚至還會看到許多異國料理在這裡出現，若是淡水老街的美食吃膩了，也可以來這裡換換口味唷。

淡水橫丁



地址： 新北市中正路65號（金色水岸這側）

營業時間：12：00～20：00

NO.15 淡水長堤 LB Cafe

淡水長堤是滿分很喜歡的一處看海餐廳，餐廳就坐落在海水河旁，紅磚樓古色古香，走上二樓不僅能近距離的看淡水河，還可以取景美拍，淡水長堤提供的餐食也很好吃，午茶還是用餐都很適合呢。

淡水長堤 LB Cafe

地址： 新北市淡水區中正路21巷9號

營業時間：週一～四、日11：00～00：00

週五～六：11：00～01：00

電話： 02－26222652

以上是滿分近期走遊淡水老街的美食收藏，玩樂淡水，除了淡水阿給和鐵蛋，其實還有很多選擇啦。當然~滿分依然覺得人氣的阿給、鐵蛋和魚丸，真的是必吃美食，每次來都還是會想吃一點，還好這些都算是小吃，和朋友分享品嚐，還能吃篇更多的淡水美食啦。淡水沿途景緻唯美，一邊吃美食一邊享受美景，最適合不過啦。