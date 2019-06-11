排隊也要吃！特搜淡水15個人氣美食　蝦捲、小米蔥餅都上榜

文、圖／滿分的旅遊札記
淡水老街，相信大家一定都不陌生，淡水早已是新北老到不行的景點了。或許聽到淡水二字，許多旅人也可能早就玩膩了吧。但是滿分不得不說，淡水一年四季依舊熱鬧，淡水河很美，晨昏美景不同，來這看海望山也相信自在，重點是淡水老街美食林立，除了在地老店小食，近期也愈也愈多新穎的形象店家，感覺淡水未來只會更熱鬧，雖說淡水已經很夯了，美食林立多到不行，但是相信一定還是有許多朋友想知道，到底來淡水除了淡水阿給和鐵蛋，到底還可以吃什麼、買什麼，本篇分享淡水老街超過10個熱門美食，還沒玩過淡水的旅人，就跟著滿分一起吃淡水玩淡水吧。
還記得滿分小時候常和家人去逛淡水，所以長大後，對於淡水的印象就是搭船和吃美食，坦白說，要是沒有特別的需求，聽到淡水二字，其實真的不會再特別來旅行，近期再次和Kevin來到淡水走走，其實淡水還是很熱鬧，台灣旅人多，外國遊客也不少，而且淡水交通便利，開車或是搭捷運都很方便，周邊還有停車場和U-Bike玩，真說的，玩淡水非常容易，當然，淡水也相當擁擠啦。
淡水真的是北台灣熱門玩樂的好去處，不僅晴天滿滿人潮、就連雨天也無法澆熄旅人想逛淡水的動力呀。不管是晴天還是與天，來淡水就是要盡情的吃美食，所以請旅人旅行淡水，請留完整的空肚子再來逛淡水，不然只能逛，卻吃不下，你一定會捶心肝，當然胃也很珍貴，好吃的東西一定不能錯過啦。
NO.1 淡水渡船頭阿給老店
一說到淡水美食，最有名的美食當然是淡水阿給，阿給其實是日本語中，油炸豆腐皮的簡稱，主要就是將油豆腐中間挖空，再填入浸泡過乳汁的冬粉，以魚漿封口，再拿去蒸，品嚐時，再淋上特調醬汁，滿分自己也非常喜歡吃阿給，咬下油炸豆腐皮，多層次口感的阿給搭配鹹甜醬汁，真的非常好吃，內餡飽滿的冬粉，整個吃完也蠻有飽足感滴。
這間淡水渡船頭阿給老店早已是在地超人氣的店家，每次來訪都是人潮滿座，但出餐速度快，所以也不會等很久，除了阿給必點之外，魚丸湯和清蒸肉丸也不錯吃。
淡水渡船頭阿給老店
地址：新北市淡水區中正路11巷4號
營業時間：08：00～22：30
服務電話：02－26233398
NO.2 阿香蝦捲
阿香蝦捲也是淡水非常知名的小吃美食之一，印象中，滿分國中和家人來逛淡水就曾吃過阿香蝦捲，阿香蝦捲現炸金黃色澤，用看的就覺得好可口，一串3個才＄25，真的好便宜，小攤販前還有醬料讓食客自己搭配，阿香蝦捲酥脆口感佳，咬下還能聽到清脆的聲響，的確會愈吃愈涮嘴，在淡水老街上邊吃邊吃更是一大享受。
阿香蝦捲
地址：新北市淡水區中正路230號
營業時間：10：30～19：00
服務電話：02－26233042
NO.3 50年老店-淡水可口魚丸
這間50年老店-淡水可口魚丸就坐落在熱鬧的淡水老街裡，每次路過也都是大排長龍，淡水可口魚丸販售的品項非常簡單，就是魚丸湯、魚丸餛飩湯、肉包和饅頭，可以外帶也可以在店裡用餐，肉包一顆是銅板價＄10元，魚丸湯和魚丸餛飩湯也都只要＄35，很多饕客，來訪都是點一套：肉包+魚丸餛飩湯，一套＄45元，就能吃得蠻飽滴。肉包沒有很大顆，但麵皮很Q，內餡肉塊也很多汁，搭配魚丸湯一起吃，比較不會太乾，滿分覺得餛飩也很好吃唷。
淡水可口魚丸
地址：新北市淡水區中正路232號
營業時間：07：00～20：00
服務電話：02－26233579
NO.4創始老店廣東腸粉
其實滿分不知道，原來廣東腸粉在淡水也這麼有名，這間創始老店廣東腸粉是朋友們帶我們走訪滴，用純米研磨現點現作的腸粉，口味選擇也很豐富，主打招牌是牛肉蛋和鮮蝦蛋河粉，出餐滿滿一大盤，現作腸粉真的是有夠Q，口感相當軟嫩，還吃得到蔬食和青菜，再搭配特調的醬汁和油蔥，滿分吃過也深深愛上了，建議有來淡水的朋友，一定不要錯過啦。
創始老店廣東腸粉
地址：新北市淡水區中正路116-1號
營業時間：11：00～18：00
NO.5 亞麻小米蔥餅
亞麻小米蔥餅就在創始老店廣東腸粉的旁邊，當天滿分和朋友來要來吃腸粉時，意外路過，聞到那現煎的餅皮，味道真的好香，立馬叫凱文去買來嚐嚐看，亞麻小米蔥餅香酥脆口，入口香味十足，而且愈吃愈香，蔥餅也不會太乾，滿分當下就自己嗑掉半片了呢。
亞麻小米蔥餅
地址：新北市淡水區中正路116號
營業時間：09：30～19：00
NO.6 阿嬤的酸梅湯
淡水解渴沁涼聖品就是阿媽的酸梅湯啦!滿分本身也很愛喝酸梅湯，特別喜歡酸梅湯那清爽甘甜的香氣，夏天炎熱，又在淡水老街逛街吃美食，這個時候來一杯冰涼的酸梅湯真的非常消暑解膩呀。
阿媽的酸梅湯
地址：新北市淡水區中正路135-1號
營業時間：10：00～22：00
服務電話：02-26212119
NO.7 源味本鋪
源味本舖在淡水也是相當有名氣的排隊店面，源味本舖主打古早味蛋糕，坦白說，滿分對於古早味蛋糕興趣缺缺，因為刻版印象就像原味麵包一樣，感覺很乾也沒什麼口感。
但因為滿分的朋友超愛吃，這次滿分來到淡水也特別來排隊，買到後立馬在路邊開吃，沒想到源味本舖的古早味蛋糕，剛出爐的糕體超級綿密，入口即化，重點是起司口味多了起司香鹹甜美味度更加分，這下滿分終於知道，為什麼源味本舖的古早味蛋糕會這麼夯了啦。滿分真心推薦，走過路過的旅人，千萬不要錯過呀！
源味本舖-紅樓蛋水店
地址：新北市淡水區中正路230號之1
營業時間：平日 10：00～18：30、假日 09：00～19：30
服務電話：02－26200856
NO.8 淡水澎湖花枝丸（金川食品）
這間位在淡水小巷裡的澎湖花枝丸，印象中，在滿分兒時和家人來訪，就已經在賣了，而且，當時的滿分非常愛吃炸花枝丸，每一次和家人來逛淡水都會買一串，一串不貴，只要＄20元，還記得那個時候覺得便宜又好吃，但近期滿分再訪，不知道是吃過太多種類的美食了嗎，覺得口感普通，不過這間澎湖花枝丸在淡水還是非常熱門唷。
淡水 澎湖花枝丸（金川食品）
地址：新北市淡水區公明街56巷
營業時間：11：00～售完
服務電話：0933057710
NO.9 東榮6號小卷、吻仔魚
東榮6號小卷也是滿分這次發現淡水人氣的店家之一，幾次路過都是排隊人潮，網路上的評價也很高，以現小卷和吻仔魚為主打，聽不少朋友都說很好吃也很新鮮，不過當天滿分真的是吃太飽了，就沒有買了，喜歡吃海鮮小卷的朋友，來到淡水老街也可以嚐嚐看唷。
東榮6號小卷、吻仔魚
地址：新北市淡水區公明街28號之1號
營業時間：11：00～18：30
服務電話：0910206578
NO.10 巨無霸霜淇淋
霜淇淋是大小朋友最愛的甜點美食，淡水巨無霸冰淇淋也相當有名氣，超長霜淇淋已經不是道一支轉了幾圈，非常吸睛，夏季炎熱，幾乎來逛淡水老街的旅人，都是人手一支呀!淡水巨無霸冰淇淋在淡水老街裡也非常多分店，相當濃郁的巨無霸冰淇淋，還有9種口味可以選擇，完食一支霜淇淋，想必相當過癮滴。
淡水巨無霸冰淇淋
地址：新北市淡水區公明街30號
營業時間：10：00～21：00
服務電話：02－86317588
NO.11 土耳其冰淇淋
台灣第一家土耳其冰淇淋就在淡水，來自土耳其的味道，印象中滿分小時候也很喜歡吃，不過，記憶猶新的，是買土耳其冰淇淋時，總是一直會被土耳其人耍弄，明明付了錢，卻一直拿不到冰淇淋，土耳其人好像是魔術師，總是能把明明到手的冰淇淋給變不見，每次看到有人在買土耳其冰淇淋時，也都會一堆人圍觀看熱鬧，回想滿分曾經也是被耍的那一個呀，但真得還蠻有趣滴。
娜莎冰淇淋｜土耳其冰淇淋
地址：新北市淡水區中正路11巷1號
營業時間：08：00～00：00
NO.12 新建成餅店
新建成餅店是在地營經超過一甲子的古早味餅店，新建成餅店開發出超多特色產品，其中最暢銷的是芝麻蛋黃餅，另外，結婚用的傳統大餅也非常具有名氣，而滿分喜歡的是新建成的沙其馬，好吃不黏牙唷。近期在新建成餅店對面還開了一間充滿現在化形象店的門市，入口處還設有美拍櫻花造景耶。
不過～滿分還是比較喜歡最傳統的舊時建築啦。比較有古早味的味道，但不管是去哪一間購，都是新建成吃不膩的好味道呀。很多旅行淡水的外來客，也都非常喜歡唷。
新建成餅店
地址：新北市淡水區公明街42號
營業時間：08：00～22：00
NO.13 阿婆鐵蛋
來淡水必買的伴手禮，就是鐵蛋、魚酥和蝦餅啦!滿分個人其實也蠻喜歡吃這些小東西，這些也是代表淡水的形象美食，印象中，以前口味沒有這麼多，但現在為滿足更多饕客的需求，愈來愈多種口味可以選擇啦。阿婆鐵蛋是在地經營40年的老店，也是許多旅人推薦必買的標地，但其實淡水老街到處都可以買到鐵蛋和魚酥，就看朋友們喜歡吃哪間囉。
阿婆鐵蛋
地址：新北市淡水區中正路135-1號
營業時間：09：00～22：00
服務電話：02－26251625
NO.14 淡水橫丁
這次來逛淡水，滿分意外在老街上看到一間「淡水橫丁」，淡水橫丁這個名字充滿日本味，立馬讓滿分想起東京的阿美橫丁，而橫丁代表著日本小街道的意思，淡水橫丁裡有許多豐富的小吃攤，也有手作藝品，朋友們可以在這裡尋寶和覓食，甚至還會看到許多異國料理在這裡出現，若是淡水老街的美食吃膩了，也可以來這裡換換口味唷。
淡水橫丁
地址：新北市中正路65號（金色水岸這側）
營業時間：12：00～20：00
NO.15 淡水長堤 LB Cafe
淡水長堤是滿分很喜歡的一處看海餐廳，餐廳就坐落在海水河旁，紅磚樓古色古香，走上二樓不僅能近距離的看淡水河，還可以取景美拍，淡水長堤提供的餐食也很好吃，午茶還是用餐都很適合呢。
淡水長堤 LB Cafe
地址：新北市淡水區中正路21巷9號
營業時間：週一～四、日11：00～00：00
週五～六：11：00～01：00
電話：02－26222652
以上是滿分近期走遊淡水老街的美食收藏，玩樂淡水，除了淡水阿給和鐵蛋，其實還有很多選擇啦。當然~滿分依然覺得人氣的阿給、鐵蛋和魚丸，真的是必吃美食，每次來都還是會想吃一點，還好這些都算是小吃，和朋友分享品嚐，還能吃篇更多的淡水美食啦。淡水沿途景緻唯美，一邊吃美食一邊享受美景，最適合不過啦。
Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！
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