「福湯岩盤浴」12月插旗台中！赤塩區是新竹2倍大　全區維持40度C

▲台中「福湯岩盤浴新時代館」將於12月開幕。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／台北報導

台中也要有「福湯岩盤浴」了！大魯閣實業透露，岩盤浴新時代館預計12月插旗台中，除了原先就有的「赤塩」區是新竹館的兩倍大，館內採用全室加熱設計，室內溫度維持在40度，試營運期間營業時間與新時代購物中心相同，目前尚未有24小時營業的規劃。

▲大魯閣福湯岩盤浴新時代館採用全室加熱設計，室內溫度維持在40度。（圖／業者提供）

台中「福湯岩盤浴」新時代館預計在12月16日正式開幕，目前仍在進行壓力測試。業者說，館內全新打造「赤塩」區，以喜馬拉雅山玫瑰岩鹽為特色，空間規模是新竹湳雅館的兩倍大。

▲館內全新打造「赤塩」區，以喜馬拉雅山玫瑰岩鹽為特色，空間規模是新竹湳雅館的兩倍大。（圖／業者提供）

此外，台中館與新竹館一樣都有「映雪房」，雖說少了墨夜區，但多了全室加熱的概念，簡單來說，就是所有房間除了映雪房以外，全區室內溫度都會維持在40度，旅客入館就像是進入加熱的溫室裡面，舒服慵懶地度過寒冷的冬天。

▲台中館與新竹館一樣都有「映雪房」。（圖／業者提供）

除了岩盤浴，台中館同樣也有下沉式的座位席、懶骨頭、個人艙、吊床、沙發床等，讓旅客到此可以找到屬於自己的角落，各得其所，獨享愜意放鬆的時光。

新竹福湯岩盤浴2021年開幕時，以全台最大日本乾式溫泉打響名號，業者透露，淡季一天平均約200-500人，旺季周末單日大約湧入600-700人，因供不應求，一直都有在找尋合適的店面，接下來會擴大區域，以大、中、小三種型態開始展店，在台中之後，台北、桃園、新北、台南、高雄都有可能成為第三個據點。

▲新竹福湯岩盤浴開幕至今已逾3年。（資料照／記者彭懷玉攝）



若打算兩天一夜到新竹旅行，新竹福華大飯店攜手統一蜜豆奶，推出「HOVII熊與蜜豆人主題房」，親子主題專案5,888元起，房內布置上可愛的親子帳篷，且入住就送限量周邊禮品，囊括HOVII熊玩偶、帆布袋與吸水杯墊、色鉛筆與貼紙組，房內也少不了蜜豆奶飲品。而飯店大廳設有蜜豆人及HOVII熊打卡點。

▲▼新竹福華大飯店「HOVII熊與蜜豆人主題房」及主題房贈品。（圖／新竹福華大飯店提供）



業者說，新竹福華在今年全新改裝親子兒童遊戲室，挑高且大坪數的設計，能讓小朋友盡情玩樂放電。

福湯岩盤浴新時代館

地址：台中市東區復興路四段186號B2（大魯閣新時代購物中心）

營業時間：平日11:00-22:00，假日10:30-22:00（最後入場時間為20:00）

試營運期間，館內營業時間與新時代購物中心相同，未來營業時間若有調整，會在粉絲專頁公告

