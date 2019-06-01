暑假熱搜！透明獨木舟　全台最新20條水上活動懶人包

點評：暑假不用煩惱趣哪玩了

文、圖／Tripbaa

又來到可以擁抱大海、藍天的夏日了，在台灣這樣四面環島的海島，想要知道有哪些熱搜水上活動嗎？這次小編整理了總共6大主題、超過20條路線的玩法，有SUP、獨木舟、滑水、海釣等各式各樣超好玩的水上活動玩法，保證讓你看完這篇，就知道今年要去哪裡進行超人氣熱搜水上活動，玩出跟其他人不同的難忘夏天！

暑假熱搜水上活動：SUP

SUP體驗可以說是近年來最受歡迎的熱搜水上活動，不只是因為簡單操作，更是SUP靈活且多元的玩法，可以站著玩、坐著玩，甚至是躺著玩都沒問題，不只能夠體驗在海上划船的感覺，還能有衝浪般的有趣感受，乘著風在大海上悠遊，可以說是最適合暑假的水上活動首選！

暑假熱搜水上活動#1

宜蘭烏岩角巨型SUP

▲夏日熱搜水上活動-宜蘭烏岩角巨型SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家，下同）

因為SUP體驗近年快速成長，因此在各大熱搜水上活動，幾乎都可以找得到SUP體驗的活動，如果說到最特別的應該就是宜蘭烏岩角的「巨型SUP」，可以親子同心協力一起划，或是和三五好友組個兩三隊，在號稱「藍色啤酒海」的海域相互較勁，感受夏天的青春活力。

在前往宜蘭烏岩角秘境的途中還會經過賊仔澳、內埤蔚藍海岸，探索當地特有的礫石海灘，可說是是今年夏天絕對不能錯過的熱搜水上活動。

暑假熱搜水上活動#2

台東東河秘境日出SUP

▲夏日熱搜水上活動-台東東河日出SUP體驗。



如果想要想要感受無人打擾的靜謐感，那麼就前往台東東河去吧！順著河流穿梭在帝王石縫間，享受與溪流一同前進的快感，等到清晨時分來到出海口，一邊划著SUP一邊欣賞東岸日出的美好，而且不用擔心會餓著肚子，因為就連戶外野生早餐都幫你準備好了，是個非常適合全家大小一起來放鬆的暑假熱搜水上活動。

暑假熱搜水上活動#3

墾丁後灣秘境SUP

▲夏日熱搜水上活動-墾丁SUP體驗。



說到墾丁，除了佳樂水、鵝鑾鼻已經想不到更新的景點與玩法了嗎？不妨轉個彎前往墾丁後灣吧，這裡有最酷炫的SUP體驗，你可以獨自站在SUP上感受微風吹拂，也可以和三五好友一起共享日落時分的秘境美景，非常適合喜歡安靜、慢遊的旅人，在這裡度過一個悠哉的午後時光。

暑假熱搜水上活動#4

漁光島追夕陽SUP

有著浪漫名字的漁光島，位於台南安平西南海岸旁的一個小島，也就是清朝時期的三鯤鯓地區，漁民們在這裡進行捕魚活動、短暫休憩，後來才漸漸開始在這裡定居、養蚵，這些夜晚的漁業的燈光慢慢將一個荒廢的小島，點綴成了我們所知道的「漁光島」。

因為瀉湖與沙洲的地形，讓這裡的水面特別平靜，非常適合SUP新手前來入門嘗試，在海面上欣賞漁光島的海灘與細沙蚵棚的漁業景象，玩完SUP之後，也可以到漁光島上的成片的木麻黃林走走，感受台南的多元風貌。

暑假熱搜水上活動#5

日月潭湖中SUP

▲夏日熱搜水上活動-日月潭SUP體驗。

來到日月潭，不只可以坐纜車、騎單車，更應該要體驗新奇的水上活動玩法，才能感受夏日的美好啊！因此小編特別推薦大家可以去玩玩看日月潭SUP體驗，划著SUP立槳站在台灣十大必去景點，近距離欣賞日月潭的美麗秘境，用不同的角度欣賞日月潭之美，玩出跟其他人都不一樣的日月潭水上活動玩法！

暑假熱搜水上活動玩法：獨木舟

除了游泳、衝浪、溯溪之外，其實獨木舟一直以來都是許多水上玩家喜歡挑戰的項目，因為獨木舟不僅可以帶你逃離煩躁的都市，用不同的角度體驗大自然之外，更是與自我心靈對話的好機會，玩完一趟獨木舟，或許你會獲得比想像中更多的風景！

暑假熱搜水上活動#6

小琉球透明獨木舟

▲小琉球透明獨木舟體驗。





▲夏日熱搜水上活動-小琉球浮潛。

如果你以為小琉球只能浮潛那就錯了！因為小琉球擁有台灣全境最高的年平均海溫，造就了多元的珊瑚礁生態與海龜群聚，加上海水十分清澈，因此非常適合划獨木舟觀賞小琉球海域的熱門玩法，而且，小編建議大家一定要划「透明獨木舟」，才能感受小琉球驚人的湛藍之美！

而且小琉球風浪平穩，就算你沒划過獨木舟也不需要擔心，在下水之前教練都會先教導划船的動作與注意事項，下水時也會一艘艘親自協助玩家出海，沿著海岸線前進，以不同的角度遊覽小琉球的海色風光。

馬祖藍眼淚透明獨木舟

▲夏日熱搜水上活動-馬祖藍眼淚透明獨木舟。



除了小琉球玩得到透明獨木舟之外，其實在馬祖也有非常美麗的透明獨木舟，而且現在正好是藍眼淚的季節，划著透明獨木舟出海，不但可以透過清澈的海水看見海中生態，更能近距離看見閃閃發光的藍眼淚，搭配著沒有光害的星空，一起浪漫出海吧！

暑假熱搜水上活動#7

台東美麗灣獨木舟

▲夏日熱搜水上活動-台東美麗灣獨木舟體驗。



位於東半部的台東美麗灣，是台東唯一一個非礫灘的沙灘，沙質柔軟細緻，偶有少許的自然珊瑚砂，相信來過這裡的旅人，應該都會希望能夠在這裡戲水、出海探索，找到一個與這片沙灘共同永續存在的玩法，而獨木舟體驗就是其中一種。

乘著獨木舟划過湛藍的海水、土色的峭崖石壁，來趟原鄉海岸的探訪，找尋真正的海上美麗灣，回望綠意盎然的岸邊與大山，在這趟獨木舟體驗的旅途中，帶出去的是衝浪板、食物，帶回來的則是回憶。

暑假熱搜水上活動#8

墾丁後灣秘境獨木舟

▲夏日熱搜水上活動-墾丁後灣獨木舟體驗。（圖／ZoeyK）



後灣是個位於屏東海生館後方的秘境，不只有著豐富的潮間帶，更是欣賞夕陽的絕美景點，不妨可以泡杯杯咖啡或來罐清涼的啤酒，靜靜坐在岸邊獨享無人打擾的美景，當然，若想要有更不同的玩法，也可以透過當地居民發起的獨木舟體驗，航行在平靜的海面上，享受這一切天然、遼闊的360度海景。

暑假熱搜水上活動#9

清水斷崖日出獨木舟

▲夏日熱搜水上活動-花蓮清水斷崖日出×獨木舟體驗。

來到花蓮，如果只待在市區或七星潭，或許有點太保守了，不妨踏出你的舒適圈，前往壯闊的清水斷崖，體驗一下在純天然環境下露營的玩法，不但可以在無光害的環境下觀星賞月，還可以划著獨木舟體驗在海上邊看日出與清水斷崖的獨特體驗，誰說暑假水上活動只能有一種玩法？

暑假熱搜水上活動#10

台東東河曙光獨木舟

▲夏日熱搜水上活動-台東獨木舟迎日出。

台東的馬武窋溪連接成功鎮與東河鄉，溪流有俗稱帝王石的白色石灰岩巨石散布，與碧綠的溪水相映成趣，美麗而高聳，讓人不經讚嘆起大自然的鬼斧神工，順著河流向下，可見紅色的東河橋橫跨其上，就像是伴著旅人一同迎接日出般，寧靜而美麗。

暑假水上活動玩法：浮潛

暑假熱搜水上活動#11

澎湖嵵裡沙灘浮潛

▲夏日熱搜水上活動-澎湖水底郵寄浮潛。

位於澎南的嵵裡沙灘，在多年前業者退出經營後漸漸沒落，因此平日前往的遊客較為稀少，反而還給了嵵裡沙灘一個寧靜、悠哉的環境，海水依舊那麼藍，沙灘潔白如昔，可以說是澎湖最乾淨的沙灘之一，甚至還有水底郵寄浮潛的新穎玩法，而且夏天是最適合到澎湖自由行、水上活動的季節，找個假日去看看湛藍的大海和繽紛的熱帶魚！

暑假熱搜水上活動#12

澎湖七美月鯉灣浮潛

▲夏日熱搜水上活動-澎湖七美浮潛。

來到澎湖七美島，不只要拜訪雙心石滬之外，也一定要去七美月鯉灣浮潛！因為在七美月鯉灣看到的珊瑚、魚群也和本島不大相同，加上七美周邊海域非常平穩靜謐，很適合想找個無人打擾熱搜水上活動的旅人，而且浮潛結束後還可以逛逛七美島，還能跟島上偶遇的羊咩咩玩！

暑假熱搜水上活動#13

屏東海神宮溯溪

▲夏日熱搜水上活動-屏東海神宮溯溪。

第一次聽到屏東海神宮，大概會以為是個廟宇景點，但其實這是一條十分有趣的溪流，來自於古老的排灣傳說而得名，有著深壑、峭壁及水潭等峽谷地形，以及百年的茄冬大神木等景觀，如此豐富的自然資源，不只讓人感到心曠神怡，更是適合暑假水上活動的景點。

暑假熱搜水上活動#14

花蓮翡翠谷溯溪

▲夏日熱搜水上活動-花蓮翡翠谷溯溪。

花蓮溪流中最有名的應該是慕谷慕魚，但由於生態保護因素，目前暫不開放，不過各位旅人也不用失望，因為在附近的翡翠谷也擁有非常豐富的自然景觀，像是碧綠的溪水、巨石、瀑布、深潭，都是花蓮翡翠谷的獨特美景，如果想要親身水流的脈動，也可以選擇參加溯溪活動，玩出一趟挑戰自我的夏日水上活動之旅。

暑假熱搜水上活動玩法：新奇玩水

除了獨木舟、SUP、浮潛、溯溪這些比較常見的熱搜水上活動玩法之外，因為台灣的豐富地理資源和海島環境，發展出了很多十分獨特的水上活動玩法，像是水上彈跳包、海上盪鞦韆，還有深度的漁業體驗活動，都是非常適合暑假水上活動的好選擇。

暑假熱搜水上活動#15

高雄蓮池潭水上彈跳包

▲夏日熱搜水上活動-高雄蓮池湖水上活動。

高雄蓮池潭不只是高雄的知名地標，因為水域遼闊且平穩，非常適合進行水上活動，更是許多國際水上活動的比賽會場，若是週末不想出遠門的話，不妨可以到這邊一次體驗好玩的水面彈跳包，還有SUP立槳、水上空氣相撲場、自由落體超立方等水上設施，不只適合三五好友說走就走，更適合親子旅遊一起玩耍，可以說是暑假熱搜水上活動的最佳去處！

暑假熱搜水上活動#16

澎湖蒔裡寬版滑水

▲夏日熱搜水上活動-澎湖寬版滑水體驗。

滑水跟衝浪其實很類似，不過滑水體驗是藉由教練拖行來進行的水上活動，滑水者一開始必須先趴在衝浪板上，在教練船拖行衝浪板前進的期間，滑水者要找到平衡點站立起來，在不停跌落與重新站起來之間挑戰自己，刺激與快感指數非常地高。

暑假熱搜水上活動#17

澎湖東海跳島×海上盪鞦韆

▲夏日熱搜水上活動-澎湖東海跳島玩法。

位於澎湖東海域也有許多可愛的小島嶼：員貝嶼、錠鉤嶼、鳥嶼、澎澎灘，這些小島都分別有著不同的美景，可以搭乘觀光船或是交通船前往，而最近前往東海巡航，不只可以跳島旅行，還能在海上體驗最新穎的海上玩法「海上盪鞦韆」，船長會將旅人搭的船隻行駛到一個安全的海域，然後讓大家輪流拉著盪桿後奮力一盪，充分感受重力加速度的刺激快感，跳入海水的瞬間，一定能感受到水上活動的大滿足感！

暑假熱搜水上活動玩法：夜釣

暑假熱搜水上活動#18

基隆碧砂漁港夜釣

▲夏日熱搜水上活動-基隆海釣。

如果你是喜歡大海勝過於山脈的旅人，就很適合這個玩水消暑景點，跟著達人橫跨最美海岸線，來到基隆碧砂漁港，登上純白的「玉龍捌號」航向漆黑的海面，過程不但能體驗海釣、卡啦ok歡唱，還能品嚐現撈仔沙西米、海鮮米粉、海陸燒烤等超強海鮮，感受暑假玩水消暑的樂趣！

暑假熱搜水上活動#19

澎湖岐頭夜釣小管

▲夏日熱搜水上活動-澎湖夜釣小管體驗。

澎湖岐頭漁港除了是前往東海的出入口之外，更是體驗夜釣活動的首選地點，因為小管屬於季節性的迴游性生物，每年夏季的六~九月都會迴游到澎湖周邊海域，所以由專業的船長與教練帶著大家出航去海上釣小管，體驗專業的澎湖捕魚生活，就是最適合夏日的水上活動玩法！

暑假熱搜水上活動#20

花蓮石梯坪夜釣

▲花蓮夜釣。

花蓮石梯坪是台11線上的必經景點，不但有著美麗的海岸線風情，豐富的部落文化，更是當地主要的漁業活動區，因此發展出了特別的夜釣活動，到了每年五~六月更有機會遇到飛魚活躍期，七~九月則是魷魚的盛產期，不只是暑假熱搜水上活動的首選玩法，更能認識東海岸的船上夜生活與漁撈文化。