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超過癮！一中街操芒「雪花冰鋪滿芒果」　還有濃郁冰淇淋　

點評：夏天就是要吃冰！
ETtoday餓勢力

文、圖／Sharelife分享生活

為迎接盛夏，冰家戰場群雄四起， 各家冰店蓄勢待發，位在一中街鬧區裡，一中紅樓下的鮮豔亮黃色招牌餐車，一眼望去便能看見，而這裡即將上演一齣冰與火之歌，冷酷的雪綿尬上熱情芒果，炎炎夏日，你！絕對不能錯過這間〝操芒〞芒果雪花冰店！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

【操芒】使用的芒果是金煌芒果，外型碩大如木瓜，果肉多、纖維細，老闆大方的將芒果舖滿整個雪花冰表面，再配上一球明治芒果冰淇淋，最後依自己的喜好淋上新鮮芒果醬，一口吃進去，即享有四重感受！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲芒果雪花冰，鮮黃色的芒果醬是用新鮮芒果加上煉乳製成，可依自己的喜好加在芒果雪花冰上

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲店家的小巧思，用的湯匙是特別找的小熊形狀湯匙

第一口先嚐嚐明治芒果冰淇淋，再一口金煌芒果，邊搭配著店家準備的特製芒果醬！吃下去嘴裡瞬間清涼暢快，熱情的芒果也一道在嘴裡跳起舞來，緊接再吃進一口牛奶雪花冰，綿密的口感入口即化，整個涼進心底回味無窮 。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲清涼好滋味的芒果冰沙

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲新鮮芒果切成塊狀堆疊，與細冰巧妙的結合，搖身一變，就成了清涼爽口的芒果冰沙！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

有著「番蒜錦衣衛」別稱，也就是芒果〝僅一味〞的芒果冰沙，以新鮮的芒果，每天現打，喝起來的口感清爽，甜中帶點微酸感，濃郁的芒果香味在嘴裡慢慢擴散，一口喝下全身透心涼！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

老闆表示未來還是會持續推出芒果系列的新品，給顧客更多不一樣的選擇，有空不妨來一中街和錦衣衛過招一下，包準你臣服在番蒜的滋味中。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

一中操芒

店家地址：台中市一中街55號
店家電話：0922 909 898
營業時間：11：00～22：00
粉絲專頁： http://bit.ly/2HTqsHC

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此

關鍵字： Sharelife分享生活 台中美食 操芒 一中美食 芒果冰品 台中冰店

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