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珍奶控必衝　gelato pique café推4款黑糖珍珠奶茶可麗餅

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▲珍奶控必衝　gelato pique café推4款黑糖珍珠奶茶可麗餅。（圖／gelato pique café提供)
▲gelato pique café推4款黑糖珍珠奶茶可麗餅。（圖／gelato pique café提供，以下同)

記者黃士原／台北報導

日本時尚散步甜點傳統法式可麗餅咖啡店gelato pique café，今年夏季再添新創意，將法式傳統可麗餅注入台式美味「珍珠奶茶」，推出4款黑糖珍珠奶茶系列，分別是珍珠奶茶鮮奶油可麗餅、珍珠奶茶可麗餅、伯爵奶茶可麗餅、珍珠海鹽牛乳霜淇淋(蜷尾家)，打造台灣獨賣、無與倫比的大人味甜點。

▲珍奶控必衝　gelato pique café推4款黑糖珍珠奶茶可麗餅。（圖／gelato pique café提供)
▲珍珠奶茶鮮奶油可麗餅。

珍珠奶茶鮮奶油可麗餅使用香氣撲鼻的伯爵紅茶餅皮，加上香濃的法國天然鮮奶油，及手工特製奶茶鮮奶油，再淋上些許黑糖醬提味，搭配Q彈且甜而不膩的黑糖珍珠；珍珠奶茶可麗餅帶有濃郁伯爵茶香的餅皮搭配Ｑ彈黑糖珍珠，抹上手工特製的奶油白醬；伯爵奶茶可麗餅則是在獨家開發伯爵奶茶餅皮灑上些許黑糖粉，傳統、簡單而純粹。

▲珍奶控必衝　gelato pique café推4款黑糖珍珠奶茶可麗餅。（圖／gelato pique café提供)
▲珍珠海鹽牛乳霜淇淋。

而gelato pique café從開幕以來即與蜷尾家聯名的「海鹽牛乳霜淇淋」，更可加珍珠進化成「珍珠海鹽牛乳霜淇淋」，選用嘉義布袋洲南鹽場曝曬的海鹽，結合濃郁奶香的紐西蘭牛乳，搭配QQ滑順口感的誘人黑糖珍珠，打造夏季清涼消暑的珍珠海鹽牛乳霜淇淋。

關鍵字： 美食快訊 gelato pique café 珍珠奶茶可麗餅

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