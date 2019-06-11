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整顆葡萄新鮮榨汁　一芳推季節限定的大村萄萄水果茶

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▲一芳推季節限定的大村萄萄水果茶。(圖／一芳提供)
▲一芳推季節限定的大村萄萄水果茶。(圖／一芳提供)

記者黃士原／台北報導

一芳水果茶將於6月12日新推出「大村葡萄水果茶」，選用彰化大村巨峰葡萄品種，為了讓消費者品嚐最佳風味，把握夏季巨峰葡萄熟成採收產期，6月12起季節限定販售到7月9日，只有4個星期。

大村葡萄水果茶使用大量葡萄整顆連皮榨汁新鮮現打，依每串葡萄果皮色澤不同，每杯飲品呈現不同風貌的唯美紫紅色。在風味表現上，相較於一芳招牌水果茶滋味較為酸甜，大村葡萄水果茶屬於香甜微酸風味。

▲一芳水果茶。(圖／一芳水果茶提供)
▲一芳水果茶的日月潭紅茶、包種綠茶、松柏嶺青茶、鹿谷烏龍共4款暢銷原茶類飲品，整個6月都可以享有大杯量中杯價優惠。(圖／一芳提供)

一芳水果茶也推出「台灣好茶」優惠活動，包括日月潭紅茶、包種綠茶、松柏嶺青茶、鹿谷烏龍共4款暢銷原茶類飲品，整個6月都可以享有大杯量中杯價優惠。

▲珍煮丹6月1日起推出一系列「黑糖豆漿」飲品。(圖／珍煮丹提供)
▲珍煮丹6月1日起推出一系列「黑糖豆漿」飲品。(圖／珍煮丹提供)

另外，以黑糖為主軸飲品的珍煮丹，6月1日起推出一系列「黑糖豆漿」飲品，此次推出「黑糖豆漿」系列飲品，用的是台灣道地非基改「金珠」黃豆，金珠黃豆以日式冷漿作法，將豆子冷泡出漿後先行濾渣完後才開始燉煮，起鍋後迅速充填並低溫冰鎮保存，豆漿成品去除豆腥味並保留大豆最純粹的味道。此次黑糖豆漿系列共推出5支飲品(黑糖紅茶豆漿、黑糖芋芋紅茶豆漿、黑糖芋芋豆漿、黑糖芝麻豆漿、黑糖烏龍豆漿)。

關鍵字： 美食快訊 一芳水果茶

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