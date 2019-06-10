板橋人終於等到串炸吃到飽！串家物語板橋店6/21搶先試賣



▲串家物語可以DIY，還有30種串炸無限吃到飽。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導

日本大阪人氣品牌、串炸自助式吃到飽「串家物語」，在台北南港店、台中港店之後，原本3月就要插旗遠東百貨板橋中山店11樓(板橋店)，不過開幕日期因故延後，現在串家物語終於宣布6月21日搶先試營運，6月25日正式開幕，板橋土城一帶喜歡串炸DIY的朋友不用再跑到南港了。

串家物語板橋店設共有33個餐桌，總計152個位置，並於每個客桌上皆配置四方形安全油炸鍋，附有油炸蓋檔板讓賓客使用。食材部分提供海鮮、肉品、蔬菜、章魚燒及鯛魚燒等超過30種原創菜色，賓客可搭配日本進口醬料如甘口醬、柑橘酢及辛口醬等，體驗DIY樂趣幫炸物裹上獨家麵衣。飲品部分有20多種軟性飲料及三種酒精飲料供賓客無限暢飲，另有日式茶泡飯及義大利麵等熟食、季節性沙拉、多樣甜點等以自助的方式無限暢食。





▲串家物語提供多款沾醬，店家推薦的是桔酢醬、辛口醬、甘口醬。（圖／黃士原攝）

串炸DIY該怎麼知道要炸多久呢？桌上有建議油炸時間表，肉類、海鮮等食材建議是完全加熱之後再食材，像是牛肉、雞腿肉、培根、迷你章魚丸、豬里肌肉、地瓜、香菇、花枝、鑫鑫腸、馬鈴薯、薯餅、蝦子、小青椒、雞軟骨、章魚燒、南瓜等，而蒟蒻、起司竹輪、蘑菇、杏鮑菇、茄子及炸麵包等約炸1至1分半鐘就可食用。如果怕油濺出，可以使用蓋子。



串家物語 板橋店

地址：新北市板橋區中山路一段152號11F(板橋遠東百貨)

電話：02-2951-2167