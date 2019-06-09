揮別憂鬱！台南第一家米其林甜點店　下午2點甜點櫃就空了



▲卡諾里。(一捲140元)



記者黃士原／台北報導、攝影

台南第一家米其林甜點bye bye blues在5月中開幕，美味的甜點讓台南人也愛上，每天開始營業前就大排長龍，往往到了下午2點就完售，這時來到店裡只能看到空無一物的甜點櫃。bye bye blues開幕初期供應13款甜點，其中包括義大利西西里島的著名甜點卡諾里，酥脆的外皮與清爽的內餡讓人很難不愛上它。

bye bye blues由義大利米其林一星餐廳bye bye blues主廚派翠西亞‧班妮狄托來台開設，她曾在2008年受邀擔任義大利總理西爾維奧·貝魯斯柯尼(Silvio Berlusconi)的御用主廚顧問，2010年起bye bye blues餐廳連續多年獲得米其林一星及義大利紅蝦指南評鑑雙叉，並於2012年受邀擔任「義大利佳餚國際峰會」的行政主廚。派翠西亞‧班妮狄托也曾多次來台灣客座。





▲榛果巧克力塔。(220元)

與義大利西西里島的餐廳型態不同，台南的bye bye blues以甜點為主軸，也是派翠西亞‧班妮狄托首次跨海展售的分店。讓人心情愉悅的療癒系食物讓人產生「快樂的神秘力量」，也就是bye bye blues品牌名稱的由來，派翠西亞希望品嘗她設計的甜點後可以讓人「揮別憂鬱」。

台南bye bye blues位於熱鬧的中西區，附近就是台南美術二館、林百貨，一樓是甜點珠寶櫃展示區，二樓則約有20個座位，店面設計以白色系為主軸，恬靜、優雅，一如bye bye blues義大利本店的風格自然而不單調，加上精緻巧妙的甜品絕對是網美拍攝的愛店。





▲鳳梨可樂達。(180元)

至於甜點部份，bye bye blues開幕初期供應13款甜點，分別有鳳梨可樂達、阿里山蜜香金萱戚風蛋糕、千層派、開心果慕斯、榛果巧克力塔、咖啡泡芙塔、季節水果塔、香檸塔、香橙卡士達塔、白巧克力起司蛋糕、薑味伯爵巧克力慕斯，以及義大利最著名的甜點─卡諾里、貝殼酥。

其中卡諾里是義大利西西里島的著名甜點，就連電影教父裡也出現「槍不要，把卡諾里帶走」的橋段，有著酥脆的外皮與清爽的內餡。不過這裡甜點可是很費工，台南bye bye blues總經理施俊清表示，卡諾里的外皮要擀得非常薄，捲成一大捲後再一直拉長，接著再進行切段與注入由瑞可塔起司做的內餡，最後再加上檸檬、橙皮提味。由於台灣人很養生，所以內餡的糖份減少40%。





▲薑味伯爵巧克力慕斯。(180元)

貝殼酥則是義大利那不勒斯的傳統甜點，外表有著華麗的貝殼型，香脆的千層酥裡面包裹由瑞可塔起司、硬小麥粉、糖漬橙皮等調做成的內餡。烘烤完成後，再表面上灑上一層糖粉。

鳳梨可樂達則是是派翠西亞主廚獻給台南的一款經典之作，以台南關廟鳳梨為主角設計的甜點，底層是甜塔皮餅乾，口感清爽的慕斯是用新鮮鳳梨果泥和椰子果泥做成，慕斯夾餡則是選用大溪地香草莢與新鮮鳳果肉熬製而成。表面裝飾為鳳梨微波蛋糕，再以紅酸模葉為點綴，整體香氣可人，有鳳梨的清香。





▲貝殼酥。(200元)

派翠西亞也為喜愛巧克力的人也設計了榛果巧克力塔，塔皮內填入榛果巴芮脆片，使用比利時進口榛果醬，加入杏仁角、充滿甜脆的口感。塔內則以法國百年品牌Weiss 70％阿卡利亞巧克力，結合非洲、厄瓜多、千里達和托巴哥、委內瑞拉等四國頂級可可豆，帶出巧克力細緻微甜的口感。表面的巧克力裝飾使用色澤略紅的Weiss笠初64%黑巧克力，擁有獨特的酸甜口感。