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8顆只要30元！高雄超人氣高麗菜煎餃　現點現煎、清脆多汁

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式..

點評：去高雄一定要吃吃看！
ETtoday餓勢力

▲▼阿芬手工煎餃。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

文、圖／虎麗笑嗨嗨

阿芬手工煎餃是平價的銅板小吃，已經開30年了，攤位在文橫二路上的興中夜市（興中魅力商圈），專賣手工製作的煎餃，最受歡迎的口味就是高麗菜，吃起來相當清脆多汁，搭配軟Q餃子皮和金黃酥脆的底層，飽滿又香醇，淋上特調的蔥醬油一起品嚐特別夠味！如果喜歡韭菜煎餃建議先預訂才不會撲空，因為老闆每天做的量比較少，可以提前一天告知份量再自取哦～虎麗自己很愛清香的高麗菜內餡，有點鮮甜的滋味加上青蔥醬油會讓人一口接一口，而且當作下午茶點心或正餐都適合。

▲▼阿芬手工煎餃。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲煎餃每天新鮮現煎，最受歡迎的口味是高麗菜，滿滿的餃子在爐子裡看起來白胖白胖好可愛（笑），如果喜歡韭菜要記得提前預訂才會做哦～

▲▼阿芬手工煎餃。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼阿芬手工煎餃。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲煎餃料理到底層金黃微酥，讓人很想咬一口。

▲▼阿芬手工煎餃。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲煎餃 小份8顆 30元／中份12顆 45元／大份16顆 60元（盒裝另外加價）

虎麗點的是中份12顆，一般只會提供袋裝，如果需要盒裝要另外加價哦！原本打算外帶回家再吃，不過老闆強力推薦在現場吃更美味，馬上打開紙盒淋蔥醬油品嚐～

▲▼阿芬手工煎餃。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲佐料有蔥醬油、辣椒醬油，可依照自己的喜好隨意加，私心建議兩種混搭～

▲▼阿芬手工煎餃。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲淋上醬油和青蔥看起來特別好吃，也多了鹹香風味。

▲▼阿芬手工煎餃。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲煎餃一口咬下剛剛好，卡滋卡滋外層煎到酥酥的很香醇，高麗菜內餡十分juicy！果然要在現場吃，因為帶回家就有點軟掉了，但還是很可口啦～

菜單 MENU

▲▼阿芬手工煎餃。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼阿芬手工煎餃。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲阿芬手工煎餃攤位外觀。

▲▼阿芬手工煎餃。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

阿芬手工煎餃

地址：高雄市苓雅區文橫二路2號
營業時間：週一至週日07：30～19：30
電話：0910763936

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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關鍵字： 阿芬手工煎餃 虎麗笑嗨嗨 達人美食 美食情報 高雄美食 興中夜市美食

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