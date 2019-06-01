櫻桃鴨胸肉嫩又甜！台中工業風燒肉店 一人免500元就能爽吃





文、圖／商妮吃喝遊樂

台中的燒肉餐廳越開越浮誇，這家紅巢燒肉工房裝潢走低調氣派雅致路線，價位意外的平價，在公益路地段享受高級裝潢與周到服務，品嘗美食完全不必花大錢，我們使用樂天Pickup電子票券，這套雙人套餐加服務費只要999元CP值超高！





紅巢燒肉工房位在公益路靠近益豐路口，路邊停車格很好停車，餐廳後方也有收費停車場，交通很便利。





紅巢是水相旗下頂級燒肉餐廳，從餐廳外觀就感覺得出日式禪風雅致裝潢，我們晚上來用餐比較拍不出日式庭園的景觀，白天用餐窗外景致會更美。







紅巢用餐環境

用餐空間不小共一二樓，每一樓各自分隔好幾區，有包廂也有開放空間，大致上每一區都是4桌左右，均由專人服務，非常親切周到。外觀紅色屋頂從裡面看竟是彩繪仙鶴飛舞讓人驚喜，整個裝潢雅致幽靜，在這裡用餐很舒服。





紅巢燒肉工房最新菜單

基本上以雙人／3人套餐為主，也有單點菜色，價位從1480～2680算是中價位燒肉。我們今天點的是菜單中沒有的專屬團購雙人套餐（平日限定），原價1648元團購價含服務費只要999元。從前菜沙拉到燒肉主食、甜點、飲料通通都有，一個人不到500元就能享受，CP值超高的！

看到團購價，聰明的人應該猜的到是買餐券，沒錯！我們先在樂天電子票券APP買餐券，馬上買馬上用非常方便，除了餐點本身打6.1折之外，還可以賺樂天點數回饋，比現場點餐還要划算，接下來簡單分享一下樂天票券平台的使用方式。





首先用手機下載樂天Pickup電子票券APP，安裝後就可以開始逛街挑選超級便宜的生活票券，舉凡食衣住行育樂通通有，跟其他票券平台最大不同，就是享受優惠價購買票券之外，還可以加碼賺點數（1點＝1元）超好用。

樂天Pickup還有其他優點我很喜歡，可以趁便宜一次多買幾張，留著以後慢慢用，有點類似咖啡寄杯的概念。也可以當禮物送人，只要在手機點選禮物鍵再選朋友帳號即可送出，以後生日送禮物用這個樂天Pickup就可以了。





紅巢燒肉這次的雙人套餐非常超值，原價1648元在Pickup購買只要999元，大約6.1折比旅展餐券更便宜，還可以賺點數超讚的～而且即買即用，在店門口買完就可以進去馬上用非常方便。

下單後馬上賺點數，到餐廳時只要出示QRCode給店家掃描，就可以開始享受美味餐點了，真的很方便。

下載Pickup APP＞挑選優惠票券＞下單享優惠以及樂天點數＞ 到店家出示手機掃描使用票券，就是這麼簡單。





柴魚昆布湯（無限續點）





一般燒肉店大多是提供濃厚的雞湯，紅巢則是清爽的柴魚昆布高湯，搭配燒肉剛剛好。桌上一字排開有6種調味料，可以依照自己喜好添加。





風味沙拉（和風醬／胡麻醬二擇一）

沙拉很大一盆，我們選日式胡麻醬，清爽的生菜沙拉，第一道上桌就有好感。





飲品 雪山奶泡綠茶、蘋果蔓越莓水果茶

原本套餐內容的飲料是：烏梅汁（無限續點）／綠茶（無限續點）／可樂／雪碧4選2，如果要改點其他飲品需要加價38元，服務生很貼心，主動提醒我們加入紅巢會員就可免費升級飲料。飲料很大一杯其實不用續杯也喝不完，兩杯都蠻好喝的，我特別喜歡蘋果蔓越莓水果茶，酸酸甜甜的滋味搭配燒肉剛好解油膩。





白飯 花東越光米飯（可無限續點）

不想吃白飯也可以加價38元升等海苔烤鮭魚飯糰、加價58元升等炙燒起士鮭魚飯，我們食量不大決定吃香Q的越光米飯就好了。





小菜韓式泡菜

這個韓式泡菜單吃好吃，建議不要在前面就吃光光，留著與等一下上桌的燒肉包夾一起吃，滋味更棒。





時令野菜盛合／有機鮮萵苣二擇一

這份套餐可選擇烤蔬菜或者無限續點有機新鮮萵苣葉，我們想要吃烤蔬菜就選了這個野菜盛合，蔬菜烤過之後味道香甜，尤其香菇跟絲瓜都特別好吃。





椒鹽豚五花





豬五花的油脂比較豐富，單吃會有點膩，包捲韓式泡菜一起吃，酸甜的滋味很開胃。





紅巢燒肉的肉品等級不差，每一盤都是原味呈現，不走醃醬路線，吃得出食材的新鮮度。





風味雞腿肉





雞腿肉烤過後外酥內嫩味道香甜，撒點芝麻鹽就很好吃。





嚴選優酪豚梅花

梅花肉的油脂沒有五花肉來的多，油花分佈還蠻漂亮的。





梅花肉烤熟了口感比較Q、比較有咬勁，我特別喜歡包捲泡菜一起吃，好吃！





椒鹽豚菲力、松阪豬、花東櫻桃鴨胸 三款肉品擺盤精緻，份量不少。





花東櫻桃鴨胸





鴨胸肉的等級不差，在烤網上加熱變成粉紅色就可翻面開吃，口感很嫩味道又甜，完全沒有想像中的鴨肉腥味，這個櫻桃鴨胸肉很正點。





極上松阪豚 捲成玫瑰花瓣的樣子，不只好看，份量也不少。





松阪豬烤過後口感QQ脆脆的，味道很甜好好吃。





椒鹽豚菲力





大塊厚切的豬菲力在烤網邊緣慢慢烤，烤好後味道很香，堆疊在越光米飯上面變成一碗豬菲力丼飯，是不是很豐盛～哈哈。





雙人份燒肉套餐份量不少，我們一邊聊天一邊動手燒烤非常開心，紅巢的服務人員非常貼心周到，用餐期間會主動巡桌換烤網，我們一餐吃下來大概換了七八次烤網。





西班牙伊比利梅花豬加購168元、日本A5和牛加購399元





如果覺得套餐內容吃不夠，還可以用優惠價加購更高級的肉品，比單點還要划算。

西班牙伊比利豬的油脂很多，肉質Q脆味道很甜，帶有獨特的橡木果實香氣。





日本A5和牛厚切登場，油花漂亮極了!這樣的份量在外面燒肉餐廳可是要上千元，在這裡價格只要399太超值了，沒吃過日本A5和牛的朋友，很推薦加點。





日本A5的肉質真不是蓋的，接近入口即化的口感，滿嘴都是香甜的肉汁，難怪日本A5和牛這麼受歡迎。





烤鯖魚





鯖魚的油脂多，容易烤到皮開肉綻，這一道烤魚由專屬的服務人員桌邊服務幫忙代烤，烤到表皮金黃酥脆，油脂豐富味道很香。





甜點 手工奶酪紅豆紫米甜湯 兩款甜點表現都有水準。





壽星招待

訂位時有告知壽星用餐，紅巢很貼心在最後上甜點的時候送上一盤生日蛋糕，還彩繪可愛的龍貓公車，壽星好開心。





不只送蛋糕還有拍照，馬上印出來加上相框一起送給壽星超級貼心，在紅巢用餐非常開心。

心得：紅巢燒肉工房餐點很有水準，裝潢雅緻加上優質服務，透過樂天pickup買票券只要999元還能賺樂天點數CP值超高！原本以為買優惠券品質會縮水，結果完全不會真的很超值，想要到紅巢燒肉用餐的朋友很推薦直接購買Pickup優惠票券省很大喔～買生活票券前記得先下載樂天Pickup App。

紅巢燒肉工房

地址：台中市南屯區公益路二段836號

電話：0422559258

營業時間：平日11：00～14：00／17：00～22：00

假日11：00～22：00【用餐時間為2小時】

商妮吃喝遊樂

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～

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