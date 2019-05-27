不怕碎掉超狂！台中人氣蛋捲店　米胚芽口味＋米香酥脆超涮嘴

點評：這個香味～～絕對會想要一口接著一口狂嗑＞＜

文、圖／商妮吃喝遊樂

有台中最狂米蛋捲稱號的點點酥，用米胚芽手工現做的蛋捲，香酥脆之外還特別營養不油膩，再加上用當季鮮米爆出的米香填充縫隙，一次吃到兩種口味超讚的！之前在審計新村開幕時造成轟動，排隊等很久才能吃到，一中店5月新開張，應該很多人不知道，所以不必排隊就能到手了～

點點酥一中店位在一中街靠近益民商圈這一頭的派克脆皮雞排騎樓，從中友百貨走到一中街往左轉，第一個路口就看的到。

點點酥的攤位不大，每天備料新鮮現做，需要一點等候時間，我們下班才過去，攤位上剩沒幾桶。

地上有超級卡哇伊的貓貓小黑板，寫著點點酥的食材用料以及口味跟價格，很多人會跟這隻可愛貓貓合照打卡。

點點酥米蛋捲口味目前有芝麻、原味兩種，杯裝60元／桶裝260元。米香口味有焦糖、起司兩種，米蛋捲跟米香口味可自由搭配，共有4種選擇。

來張特寫，可以看到桶子裡米蛋捲的縫隙都是米香，一桶就能吃到酥脆的米胚芽蛋捲跟香酥的新鮮爆米香。

現場有試吃桶，真的很酥又很香耶～～

點點酥網路上也可宅配，但是在現場買可以看到米蛋捲製作過程，很療癒耶～

手工製作的點點酥，倒入麵糊機器現烤，一台機器一次只能做出兩個，算是很費工費時的手工蛋捲，在現場聞到烤蛋捲的陣陣香氣，讓人口水直流。

做好的點點酥兩個一組呈現愛心的可愛形狀，做好還不能包裝，要放冷才能裝入桶中，到現場買如果沒有現貨，需要耐心等候一下。

放冷就可以裝桶了，每一桶的重量都有固定，我問了帥哥老闆，一桶重約360克裡頭蛋捲大約是22個左右。

接著縫隙會填充當天爆出的米香，米香目前有焦糖跟起司兩種口味。

現場買除了桶裝之外，還有杯裝，一杯60元。

杯裝重量連米香共重70克，裡頭大約有5個點點酥米蛋捲，隨手杯很適合逛街時邊走邊吃，逛一中街可以先到這裡帶一杯。

慶開幕加LINE@好友有優惠，原價一桶260元優惠價變成200元，現場買直接用手機掃描加LINE好友，就可以用200元帶回家，省很大～在LINE上訂購，除了一桶省60元之外，還可宅配1桶運費60元、2～4桶運費80元、5桶以上免運費。在官網訂購沒有優惠價也沒有免運，想吃記得使用LINE訂購才能用200元優惠價購買跟享有5桶免運喔。

很多人擔心這個點點酥蛋捲宅配到家該不會都粉身碎骨了吧？！事實證明，我們從一中街外帶兩桶騎機車回到家，車程40分鐘沿路晃蕩，蛋捲完全無礙。網路上我還看過有人直接摔到地上，蛋捲也是平安沒事，有了米香當作緩衝材，這個點點酥真的是不怕摔的蛋捲！

包裝上兩隻貓是點點酥的LOGO，老闆說古時候傳統農家都會養貓抓老鼠，點點酥老闆本身是糧商出身，就把兩隻貓咪的圖案設計成為點點酥LOGO，超級卡哇伊很討喜。

點點酥商品介紹有寫:用米胚芽部分製作而成的蛋捲，再加上安佳奶油、高級麵粉、安心雞蛋，還有添加玄米、現爆地當季米香，選用天然海藻糖微微的甜度，吃起來健康營養又不甜膩，大人小孩都喜歡。

每天手工製作，到手都是當天的新鮮貨，我們選了芝麻蛋捲＋奶油米香，另一桶選原味蛋捲+焦糖米香。桶裝有加上封膜，吃不完再蓋緊封膜就能防潮，不必擔心吃不完的問題。

在米香裡頭尋找米蛋捲，有點像考古挖掘寶物的感覺，吃這個點點酥還有樂趣的。

原味蛋捲＋焦糖米香

每一個蛋捲都是手工製作，所以形狀不一，用米胚芽製作還加了玄米，口感更酥更脆，吃起來充滿米香跟蛋香，天啊～～好好吃！！

用當季鮮米爆出來的米香口感酥，有著微微的甜味與香氣，意外的好吃。

芝麻蛋捲＋奶油起司米香

芝麻蛋捲上面有好多芝麻顆粒，充滿芝麻香氣味道比原味來的香，我個人比較喜歡芝麻點點酥的風味。

奶油起司米香口味是鹹中帶有微微的甜，米香有點類似爆米花的口感，跟著蛋捲一起吃可以享受雙重口感與美味，兩種蛋捲跟米香都好吃耶～

米香單吃酥脆味道香，加入牛奶中取代玉米脆片也很可以耶～好吃又健康！





用米胚芽製作的點點酥，營養好吃，再加上當季米新鮮現爆的米香，整桶口感酥脆又有米香，比傳統蛋捲好吃多了！難怪在審計新村一炮而紅天天排隊人潮不斷，5月一中店新開幕還沒什麼人知道，不必排隊就能買到，有到一中街的朋友記得彎到益民商圈前面外帶超好吃的點點酥，送禮自用兩相宜，想省運費可以揪辦公室團購湊免運。

點點酥

一中店

地址：台中市北區一中街217號（派克雞排前騎樓）

營業時間：12:00-20:00

審計店

地址：台中市西區美村路一段371號（初中羽球實業社騎樓）

營業時間：12:00~20:00

學士店：

地址：台中市北區學士路98號（大花朵朵旁攤位）

營業時間：12:00-20:00

商妮吃喝遊樂

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～

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