不用千元就能嚐海味！台中高CP值日料　厚切生魚片新鮮甘甜





文、圖／商妮吃喝遊樂

食尚玩家東森電視報導的台中南屯黃昏市場傳奇日本料理桀壽司經常推出優惠，每次去用餐都有驚喜。雙人套餐有一整隻清蒸活龍蝦還有其他海味，內容豐富新鮮好吃，一個人不到千元CP值很高。





我們家很愛吃日本料理，這家桀壽司是我們家的愛店之一，從他們家在黃昏市場旁的小店開始到現在已經吃了4─5年了吧～吃到後來都跟老闆變成朋友，每週三週六進貨日經常來報到。

桀壽司位在公益路跟永春東路口的黃昏市場旁邊，餐廳正後方就是黃昏市場停車場，第一小時免費，第二小時30元，開車的朋友停好車走往餐廳方向小通道出來就是桀壽司。





用餐空間分兩區，一區是板前席，可以一邊吃飯一邊欣賞廚師的料理秀。另一邊空間比較大，都是四人方桌，面對面品嘗美食我們每次來都坐這一區。





店門口就是水族箱，裡頭很多活跳跳的龍蝦與螃蟹與貝類，現點現撈非常新鮮。

桀壽司最新菜單價位消費方式



餐點以單點為主，除了菜單內的固定內容，還會有手寫板，老闆有管道可以取得一些比較稀有的海味，每週三週六新鮮進貨都會寫在手寫板上，喜歡吃稀有海味的朋友記得問親切的店員。

如果看完菜單每個都想點有選擇障礙的朋友，推薦直接點無菜單套餐，內容都是人氣招牌菜色（會依季節變化），而且一個人不到千元非常划算。





沙拉 澎湖冰捲和風沙拉





澎湖冰捲Q脆又嫩口，厚實的肉質吃起來很有口感，味道鮮甜好吃。

加上新鮮的蔬果沙拉，淋上和風醬汁吃起來很開味，天氣炎熱吃日本料理好舒服。





手卷 蟹肉蟹膏手卷





松葉蟹肉與蟹膏塞滿滿，光是看就很過癮。松葉蟹肉味道香甜，蟹膏更是充滿海味鮮度爆表，搭配手捲裡的醋飯美味極了。

刺身 3片生魚片加一隻牡丹蝦

生魚片以當天新鮮貨為主，品項不固定。





今天吃到鮭魚、海鱺魚、旗魚、跟牡丹蝦。鮭魚非常軟嫩，油脂香氣十足。海鱱魚軟中帶點Q度，味道也很香。旗魚則是更Q一些，越咬越甜。牡丹蝦肉質軟嫩味道好甜，蝦頭還有蝦膏不要錯過。桀壽司的生魚片都是厚切上桌，口感超棒而且非常新鮮甘甜好吃。





握壽司 今天的握壽司都是炙燒，有炙燒日本星鰻、炙燒旗魚、炙燒花枝等三貫。





旗魚炙燒過後逼出油脂香氣，厚綿的口感搭配上面的明太子醬，味道好甜好好吃。





日本星鰻口感很軟接近入口即化，上面的醬汁很像照燒醬甜甜的滋味，三貫握壽司中這貫炙燒星鰻我最喜歡。





炙燒花枝口感Q脆也是很甜，每次在桀壽司吃生魚片或握壽司都不會失望，很有水準。





烤物 豚肋排









豬肋排刷上炭燒醬烤的很入味，一份烤肋排有兩節份量不少。看起來好像有點乾柴，但實際吃口感非常嫩，而且很多汁，之前吃過就印象深刻，沒吃過的朋友別因為外表誤會它。









輕輕一撕就能骨肉分離，烤得剛剛好的熟度軟嫩極了，表面還有微微的焦糖香，這個豬肋排超好吃！

煮物 蒜蒸波士頓龍蝦





水族箱裡新鮮現撈的波士頓龍蝦，每一隻都有1斤左右個頭不小，蒜味清蒸的方式最能吃到新鮮原味。





蝦頭還有很多蝦膏，海味十足。





活體龍蝦的肉質果然是不一樣，紮實Q彈有咬勁，滿嘴的海味非常過癮。

新鮮龍蝦身體有好多蛋白精華，蒸過立即滿溢出來，新鮮度用看的就可以感受的到，美味度當然不用多說，一級棒！





湯物 海大蛤魚頭味噌湯





今天的海大蛤是超大顆牛奶貝，肉質飽滿蛤蜊控超喜歡，口感QQ脆脆的充滿海味，好好吃喔～





味噌湯味道濃郁鮮甜，湯裡頭還有大塊的魚頭，都是當天新鮮切生魚片之後，再把魚頭切塊熬煮味噌湯，滿滿的膠質都融入到湯汁當中，這一碗味噌湯好喝又好補。





日本馬糞海膽鮑魚握壽司 200元





一整顆鮑魚切片，上面再叠上日本馬糞海膽，整個握壽司超級豪華！馬糞海膽味道很甜，搭配QQ嫩嫩的鮑魚肉，超好吃。





心得：這裡的食材新鮮用料實在，每次到桀壽司用餐都很滿意，今天也不例外。一人不到千元就能吃得很開心CP值很高。喜歡吃日本料理的朋友，這家桀壽司可以列入口袋名單。

桀壽司

地址：台中市南屯區公益路2段637號

電話：0987─234310

營業時間：11：30～14：00 17：00～22：00

商妮吃喝遊樂

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