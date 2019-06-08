巷弄裡難忘好滋味　中原夜市蔥油餅飄香卅年

▲桃園市中原觀光夜市馬尾伯的蔥油餅，老主顧都會自己給錢找錢。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中原觀光夜市在北部縣市裡頗有名氣，其中位於巷弄裡的蔥油餅攤，攤位沒有店名，老闆綁著馬尾又名「馬尾伯蔥油餅」，久而久之成為蔥油餅攤位的招牌，談起馬尾伯的蔥油餅，蔥花與麵餅的結合外脆內軟，價格幾乎卅年不變，非常受到學生與老饕們的喜愛，口耳相傳下，中原夜市馬尾伯蔥油餅就如此傳開了。

大家都只知道馬尾伯蔥油餅，但少有人知道老闆姓張，張老闆說，當年為了要學會養活自己的手藝，特地向外省老師傅學習做蔥油餅手藝，麵糰使用前必須在前一天做好冷藏，蔥油餅的麵糰必須用一半的燙麵來和，加點食用油和蔥花，按照隔天計算好的額度與份量預先做好麵糰，也就是每天大概要先做個200至300份不等，假日則需更多個一百份。

預先製好的麵糰冷藏一晚後，隔天下午從5點開始販售，每一張蔥油餅都是張老闆現場擀好與現煎的，蔥油餅是外脆內軟不油不膩，如果加蛋，輕輕咬開滿嘴都是爆漿的蛋汁，還有九層塔口味蔥油餅，也深受學生與老饕們喜愛。

▲桃園市中原觀光夜市馬尾伯的蔥油餅，煎得微黃酥香令人垂涎三尺。（圖／記者沈繼昌攝）

張老闆做了30年的蔥油餅，從最初的原味賣到後來增加九層塔等不同口味，因為顧客喜歡逐年增加不同風味，價格則是由最初的10元（加蛋15元）到前幾年才變成20元（加蛋25元）的平民美食。

▲桃園市中原觀光夜市馬尾伯的蔥油餅，是中原大學學生難忘好滋味。（圖／記者沈繼昌攝）

馬尾伯張老闆賣的蔥油餅，老顧客都知道必須自己給錢自己找錢，給錢找錢都在攤位前方的小平台上，馬尾伯說，因為他一個人顧店，要擀麵皮還要煎蔥油餅，雙手都沾滿了油，如果再用手拿錢找錢，不但不方便更不衛生，所以30年來，客人都知道只需要向他說要幾份加不加蛋，然後就把錢放上檯面，自己找錢就可以了，從來都不需要多加解釋。

馬尾伯在中原夜市來幾乎全年無休，他說為了要存養老金，也為了不讓慕名而來的老饕白跑一趟，一年只休兩個假日，一個是清明節，另一個則是農曆春節，想嘗嘗馬尾伯手藝的老饕們，若來到馬尾伯攤位前，看見長長排隊人龍，請耐心等候，因為攤位只有張老闆一人沒有別的幫手，品嘗好滋味，只有耐心等候才有的難忘好滋味。