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柯南主題咖啡廳開幕了　最新電影紺青之拳週邊商品最搶手

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▲柯南主題咖啡開幕　最新電影紺青之拳週邊商品超搶手。（圖／記者黃士原攝）
▲柯南主題咖啡開幕吸引大批粉絲朝聖。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

「真相永遠只有一個！」喜愛名偵探柯南的粉絲無需飛日本朝聖，台灣曼迪傳播將推出期間限定Detective Conan Café - Taiwan -，這是亞洲繼泰國、上海外，台灣第一家以名偵探柯南為名的主題café在6月6日正式開幕，除了量身打造的主題餐飲之外，還有60多種台灣買不到的最新電影「紺青之拳」週邊商品，大批柯南粉絲一早7點多就來排隊了。

▲柯南主題咖啡開幕　最新電影紺青之拳週邊商品超搶手。（圖／記者黃士原攝）
▲主題咖啡廳開幕還有柯南親自站台。

Detective Conan Café - Taiwan –的最大特色就是可以在充滿名偵探柯南氛圍情境中用餐，店內設置一系列主題佈置：角色造型立牌、怪盜基德主題場景、café專屬拍照專區等，絕對會讓粉絲尖叫連連、拍照拍不停。

餐飲方面，將名偵探柯南元素及人氣角色融入大量餐點，做出口感層次豐富的主題餐點、造型甜點，以及消暑沁涼飲品，像是用柯南萬年小學生當造型的杯子蛋糕、怪盜基德旅行箱造型蛋糕，而讓工藤新一變小的APTX4869毒藥膠囊，也被餐廳做成紅色膠囊造型咖哩飯，更是鐵粉必點餐點。

▲柯南主題咖啡開幕　最新電影紺青之拳週邊商品超搶手。（圖／記者黃士原攝）
▲最新電影「紺青之拳」日版周邊商品。

▲柯南主題咖啡開幕　最新電影紺青之拳週邊商品超搶手。（圖／記者黃士原攝）
▲最新電影「紺青之拳」日版周邊商品。

▲柯南主題咖啡開幕　最新電影紺青之拳週邊商品超搶手。（圖／記者黃士原攝）
▲最新電影「紺青之拳」日版周邊商品，錢包。

▲柯南主題咖啡開幕　最新電影紺青之拳週邊商品超搶手。（圖／記者黃士原攝）
▲主角們的掛報。

這次準備的周邊商品大約120多種，其中在台灣首賣限量日版最新電影「紺青之拳」周邊商品就有60多種，由於是值得收藏的Detective Conan Café - Taiwan -專屬限定商品，很多粉絲就是專程為了它而來，只買週邊不用餐。

Detective Conan Café - Taiwan -只能現場排隊，分為內用與外帶，餐廳會發放號碼牌，如果不想用餐就可以選擇外帶排隊，不用點餐直接購買週邊。至於內用的朋友，用餐期間或者結束用餐都可以購買週邊商品。

Detective Conan Café - Taiwan –
地點：台北市松高路12號2樓(新光三越台北信義新天地A8館2樓)

▲柯南主題咖啡開幕　最新電影紺青之拳週邊商品超搶手。（圖／記者黃士原攝）
▲柯南旅行箱造型蛋糕。

▲柯南主題咖啡開幕　最新電影紺青之拳週邊商品超搶手。（圖／記者黃士原攝）
▲江戶川柯南巧克力蛋糕-萬年小學生。

▲柯南主題咖啡開幕　最新電影紺青之拳週邊商品超搶手。（圖／記者黃士原攝）
▲APTX4869毒藥膠囊造型咖哩飯。

▲柯南主題咖啡開幕　最新電影紺青之拳週邊商品超搶手。（圖／記者黃士原攝）
▲柯南拉花咖啡。

▲柯南主題咖啡開幕　最新電影紺青之拳週邊商品超搶手。（圖／記者黃士原攝）
▲怪盜基德拉花咖啡。

關鍵字： 美食情報 柯南主題餐廳 柯南主題café

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