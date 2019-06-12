世界秘境！馬來西亞沙沙蘭6大玩法　還有絕美天空之鏡

點評：想去天空之鏡！

文、圖／Tripbaa

位於馬來西亞 － 瓜拉雪蘭莪縣的沙沙蘭天空之鏡，享有世界六大天空之鏡的美名，這個因當地漁民無意間發現已存在數十年的沙沙蘭沙洲，讓原本人口老化、年輕人口外移嚴重的沙沙蘭漁村再次受度世人矚目，當地的沙沙蘭藝術協會也積極地推動各項藝術活動讓這個小漁村再次地蓬勃發展！

而馬來西亞沙沙蘭天空之鏡附近的瓜拉雪蘭莪自然公園，也是瓜拉雪蘭莪縣的必去景點之一，其特殊的紅樹林生態、螢火蟲之河，九嶼島藍眼淚，都值得一遊，探訪其獨特的生態環境、了解生態保育的重要性哦！

馬來西亞沙沙蘭6大玩法

沙沙蘭天空之鏡玩法 ＃1

探訪神秘的沙沙蘭漁村（Jeram）

▲馬來西亞天空之鏡玩法-沙沙蘭漁村 （圖／Tourism Malaysia）



遠離都市，來到位於馬來西亞－麻六甲海峽上的沙沙蘭漁村，寧靜而又純樸。這裡可以說是華人、穆斯林、印度人及馬來西亞人的文化融合區域，代表各式文化的建築物、漁村特有的高腳屋都值得我們探訪，除此之外還能品嘗道地的馬來西亞漁村料理，享受這純樸的漁村風光！

而當地的沙沙蘭藝術協會更透過每三年舉辦一次的「國際沙沙蘭藝術節」，讓來自世界各地的藝術家在此舉辦藝術創作營、繪畫比賽、裝置藝術活動，這也讓沙沙蘭的村民能夠重新認識、了解藝術的美妙、感受藝術的魅力，若有機會不妨也來一同探索沙沙蘭這個神秘漁村的獨特藝術魅力吧！

沙沙蘭天空之鏡玩法 ＃2

尋找遺落的秘境島嶼－天空之鏡

▲馬來西亞天空之鏡玩法-沙沙蘭沙洲 （圖／Tourism Malaysia）



位於馬六甲近海的沙沙蘭沙洲，是個會根據漲退潮而出現的獨特景觀，平時它就這麼靜靜地躺在海面下，唯有退潮時才會顯露在世人眼中，而成了沙沙蘭漁民口中的秘境。沙沙蘭淺灘在陽光的照射下猶如鏡面般清楚地反射天空倒影，那水藍色顛倒世界的夢幻美景一望無際讓人分不出天與地的差別，美得讓人屏息！

無論是自由行或是包團前往沙沙蘭，只要在現場購票後就可以搭乘船程約30分鐘的遊船抵達天空之鏡！當海水退潮至腳踝時，那海天一線的美景就成了絕美的沙沙蘭天空之鏡，不論你我都能成為網美，拍出個人風格的創意照片！

PS：當水位退至腳踝之際拍出的照片效果最佳，若水位太淺極有可能會拍到黃色沙灘，建議再往遠一點的地方走拍出的效果會較好。另外當退潮時淺灘會出現像是貝殼、寄居蟹等小生物，要注意不要踩到他們哦！



沙沙蘭天空之鏡玩法 ＃3

獨特的熱帶紅樹林生態



馬來西亞瓜拉雪蘭莪自然公園占地面積約800畝，其獨特的熱帶紅樹林泥灘生態、次生林生態和鹹水湖泊生態，成為了各種猴子、水瀨、鳥類、泥猴的棲息地，潮間帶海洋生物像是海蛤、濱蟹、海螺等也都能在這裡看到。這特殊的紅樹林生態非常適合親子出遊，發掘其紅樹林的獨特風貌。

但近年來因地球暖化、海資源汙染而導致紅樹林生態面臨危機，來到這裡不只是欣賞紅樹林的各種生物，你更有機會了解當地居民是如何進行生態保育的，不論你我都能跟著一同學習，一起來保護屬於我們的地球資源！

沙沙蘭天空之鏡玩法 ＃4

與天空霸主老鷹的親密接觸

▲馬來西亞天空之鏡玩法-瓜拉雪蘭莪自然公園 （圖／Tourism Malaysia）



其自然公園的環境生態更讓馬來西亞成為世界聞名的鳥類庇護所，並有觀鳥聖地之稱，每年的 9 月至 3 月來自西伯利亞的候鳥大批來到馬來西亞避冬，在此不只有機會與天空霸主「老鷹」來個親密接觸，更有機會觀賞到各種稀有鳥類。 其園內還設有觀賞鳥群的隱處、行人步道、瞭望臺，走在其中傾聽那不絕於耳的蟲鳴鳥叫聲外，還能與來自世界各地的鳥類愛好者一同交流呢！

沙沙蘭天空之鏡玩法 ＃5

閃爍的河岸－螢火蟲之河

▲馬來西亞天空之鏡玩法－瓜拉雪蘭莪自然公園 （圖／Tourism Malaysia）



自然公園的另一特點「關丹螢火蟲村」，也讓馬來西亞成為世界第三大螢火蟲聚集地，也是世界八大奇景之一，其中雪蘭莪河又被稱為螢火蟲之河。 在夜間搭乘小型人力木舟前往，隨著船隻通過大片的棕梠樹林，我們來到了螢火蟲的聚集地，當天空、河岸、河水都是一片漆黑靜謐之際猶如蒼穹繁星般的點點螢光映入眼簾，數萬隻的螢火蟲就在河岸兩旁閃爍飛行，其天然奇景就像魔法仙女在樹林間施法一般令人難忘！

但由於馬來西亞螢火蟲的生態環境相當脆弱難以保持、復育也相當困難，任何人為干擾及環境污染都有可能導致螢火蟲的滅亡，所以建議到此觀賞螢火蟲時盡量不要開啟燈光或是散光燈，讓我們用雙眼靜靜地欣賞其夢幻般的美麗，還給螢火蟲們一個無受汙染的棲息地吧！

沙沙蘭天空之鏡玩法 ＃6

星河般的奇景－夢幻藍眼淚



藍眼淚是一種單細胞的夜光藻生物，又稱夜光蟲，一般只會在春夏交替的3～9月出現，而4～6月數量最多，且一定要到無光害的海岸邊才能遇見，相當難得，而這般如星河的奇景在馬來西亞也看的到，地點就在沙沙蘭天空之鏡的不遠處，且不受季節限定，全年皆可見到！當地的馬來西亞漁民表示：藍眼淚是幸福的象徵，能看見它必定能帶來幸福。從雙武隆漁村出發，跟著當地漁船前往九嶼島欣賞這特殊奇景並一同將九嶼島的另外兩大美景：落日夕陽、銀河星空盡收眼底吧！

PS：近年來因九嶼島遊客眾多而造成環境破壞，馬來西亞政府於2017年關閉了九嶼島禁止遊客上岸，且未公布何時會再重新開放，因此現在在九嶼島觀賞藍眼淚就只能在漁船上進行。另外，為了維持生態環境，建議觀賞藍眼淚時不要使用散光燈哦！

看完以上的六種玩法，你是不是也更了解馬來西亞沙沙蘭了呢？其實沙沙蘭除了有天空之鏡的的夢幻的美景外，附近的生態環境、人文風情也值得我們一一地去探索，趕快起身開始規劃屬於你的馬來西亞自由行吧！