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一個人就能享受！台北麻辣鴛鴦火鍋店　海鮮盤超澎湃

接力吃下去吧 老K！ 老K

老K跟美姬是一對熱愛美食的兄妹，會在這裏跟大家分..

ETtoday餓勢力

▲▼一彤麻辣鴛鴦涮涮屋。（圖／老K提供）

文、圖／老K

士林的朋友說芝山站附近一口氣開了三家火鍋店，而且三家的距離都不遠，年底的美食就用火鍋來結束吧XD選來選去最後選擇了一彤麻辣鴛鴦涮涮屋，除了很久沒吃麻辣鍋之外，還有一點就是這家是個人鍋的，台北個人麻辣鍋算是不多，有新開的當然要來踩一下。

▲▼一彤麻辣鴛鴦涮涮屋。（圖／老K提供）

這裏一個人的低消是380元，用餐時間90分。可以選擇一種或是二種湯頭，湯頭不另外加價，鍋底的鴨血跟豆腐可以一直續，還有飲料跟冰淇淋可以無限享用，重點是不收服務費！但他們家的服務還滿不錯的哦，相對於有些收服務費但…，老K覺得還滿不錯的。

▲▼一彤麻辣鴛鴦涮涮屋。（圖／老K提供）

最近有一個新的套餐，本來是想點這個的。

▲▼一彤麻辣鴛鴦涮涮屋。（圖／老K提供）

後來看到雙人海陸經典麻辣好像更划算，就跟朋友點了這個，另外一個遲到的朋友則單點精選活力梅花豬。

▲▼一彤麻辣鴛鴦涮涮屋。（圖／老K提供）

▲▼一彤麻辣鴛鴦涮涮屋。（圖／老K提供）

單點價格也不貴。

▲▼一彤麻辣鴛鴦涮涮屋。（圖／老K提供）

點完就可以去醬料區拿醬料跟飲料，吃火鍋就是要配可樂呀～

▲▼一彤麻辣鴛鴦涮涮屋。（圖／老K提供）

還有四種明治的冰淇淋，不過不太好挖就是了XD

▲▼一彤麻辣鴛鴦涮涮屋。（圖／老K提供）

湯頭目前有麻辣、酸白菜跟日式柴魚可以選，我們都選麻辣跟日式柴魚。他們家的麻辣是辣多過於麻的那種，但辣度也不會太高。

▲▼一彤麻辣鴛鴦涮涮屋。（圖／老K提供）

如果不是很能吃辣的朋友 ，建議可以點小辣，店員會另外給麻辣醬，自己再加就可以了。

▲▼一彤麻辣鴛鴦涮涮屋。（圖／老K提供）

他們家的菜盤又是滿滿的高麗菜，早知道就換肉盤了，這裏的菜盤也是可以換肉盤的，下次老K還是先問問看菜盤給的是什麼菜好了XD

▲▼一彤麻辣鴛鴦涮涮屋。（圖／老K提供）

雙人海陸經典麻辣（1290元）

除了海鮮還沒來之外，其他都上菜了。肉我們選了特選熟成牛培根（特選熟成牛培根／精選活力梅花豬二選一）當然如果你想吃更好的肉也可以加價換，還有川丸子、老油條、一彤銷魂滷水拼盤。

▲▼一彤麻辣鴛鴦涮涮屋。（圖／老K提供）

牛肉切的厚度還不錯。

▲▼一彤麻辣鴛鴦涮涮屋。（圖／老K提供）

還滿好吃的，這價格很OK。

▲▼一彤麻辣鴛鴦涮涮屋。（圖／老K提供）

滷味表現都不錯，鴨血雖比不上名家，但也是水準之上，而且還無限續，老K覺得他們家很划算呀～

▲▼一彤麻辣鴛鴦涮涮屋。（圖／老K提供）

川丸子也好吃。

▲▼一彤麻辣鴛鴦涮涮屋。（圖／老K提供）

海鮮來了，比想像中的厲害呀！

▲▼一彤麻辣鴛鴦涮涮屋。（圖／老K提供）

有九隻草蝦、干貝、、鮑魚、小捲、大蛤蠣跟鯛魚，加上這盤海鮮，這個套餐的CP值爆漲不少呀XD

▲▼一彤麻辣鴛鴦涮涮屋。（圖／老K提供）

老K分到了干貝，好大一顆滿鮮的，其他海鮮也不錯。

▲▼一彤麻辣鴛鴦涮涮屋。（圖／老K提供）

朋友的梅花豬，看起來也不錯。

一彤麻辣鴛鴦涮涮屋

地址：台北市士林區福國路9號
電話：02─28327878
營業時間：11：30～13：30／17：30～20：30（每週一公休）

老K
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關鍵字： 一彤麻辣鴛鴦涮涮屋 老K 達人美食 美食情報 台北市美食 捷運芝山站美食 台北麻辣火鍋店

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