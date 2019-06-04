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凪Nagi「台灣王」登場　拉麵碗裡吃得到烏魚子、地瓜葉

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▲凪Nagi「台灣王」登場　拉麵碗裡吃得到烏魚子、地瓜葉。(圖／凪Nagi提供)
▲凪Nagi「台灣王」登場，拉麵碗裡吃得到烏魚子、地瓜葉。(圖／凪Nagi提供)

記者黃士原／台北報導

凪(Nagi)豚骨拉麵生田主廚在2016年來台發表突破傳統之作「麥笛王」後，於5月31日再度帶來「台灣王」與大家見面，而裡面竟然有烏魚子、地瓜葉

從濃郁的蒜味豚骨湯內夾起使用天然紅麴製作的紅麴麵條，再以金黃的雲林口湖現刨烏魚子，搭配家常蔬菜地瓜葉，及特別選用南投竹山麻竹筍干取代日本拉麵內常見的日式筍干，呈現黑、金、紅的多重感官。

此外，並且有別於日本拉麵整麵的流程，台灣王麵體以傳統擔仔麵摵(tshik)麵手法呈現，將拉麵烹煮工藝及經典在地食材集成，呈現視覺味覺雙享新體驗。

▲凪Nagi「台灣王」登場　拉麵碗裡吃得到烏魚子、地瓜葉。(圖／凪Nagi提供)
▲凪(Nagi)豚骨拉麵生田主廚。(圖／凪Nagi提供)

台灣王自5月31日起於信義店限定首開賣，6月3日起在台北各分店開賣，6月6日起於台中分店限定販售。

凪(Nagi)豚骨拉麵為了回饋廣大台灣消費者，特別推出東京拉麵紀行抽獎活動，5月31日起至6月30日止，只要加入ラーメン凪(Nagi)豚骨拉麵粉絲團並且拍下當週限定王上傳，就有機會抽中東京拉麵套裝行。獎項包含兩人份之東京來回機票，3天2夜飯店住宿，ラーメン凪(Nagi)豚骨拉麵新宿店及澀谷店拉麵體驗，橫濱拉麵博物館門票。


▲一蘭特製拉麵碗。(圖／一蘭拉麵提供)

另外，台灣一蘭登台已滿兩年，一蘭歡慶兩歲生日，台灣兩間店舖將舉辦「替玉大賞」之活動，凡來店享用拉麵並加點替玉(加麵)乙份(58元) ，即可現場抽獎，贏取豐富獎品。獎品包括非賣品的一蘭特製拉麵碗、一蘭特製筷子，以及大受歡迎的伴手禮商品一蘭拉麵等。
 

關鍵字： 美食情報 凪Nagi

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