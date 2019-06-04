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190元起就吃得到　天丼てんや微風北車店6/10開幕

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▲特選海鮮天丼則有蝦子X2、穴子X1、櫻花蝦天婦羅、四季豆、溫泉蛋、海苔。(圖／記者黃士原攝)

記者黃士原／台北報導

東元集團引進的日本第一的天婦羅丼飯專賣店天丼てんや(天丼TENYA)3號店即將於6月10日進駐微風台北車站，有別於前兩家店面裝潢風格，以俐落沈穩的舒適風格為主，特別設計全新天丼菜單，最便宜的天丼-小雙拼190元起，天丼和定食的平均售價則落於235元。

天丼てんや主要商品就是天丼(天婦羅丼飯)，店裡供應各種天婦羅丼飯，基本款てんや天丼210元、淺草海老天丼250元、親子天丼190元、全明星天丼290元、彩蔬天丼170元、特選海鮮天丼350元，最便宜的天丼-小雙拼190元起。てんや天丼有蝦子X2、花枝、地瓜、四季豆、白身魚，淺草海老天丼的天婦羅有蝦子X3、地瓜、四季豆、鴻喜菇，特選海鮮天丼則有蝦子X2、穴子X1、櫻花蝦天婦羅、四季豆、溫泉蛋、海苔。


▲全明星天丼。(圖／記者黃士原攝)

天丼てんや的天丼是使用芥花油油炸，芥花油的穩定性高、不含反式脂肪酸，熱量低於市售芝麻油，麵衣則是屬於脆薄類型，用的是來自日本的炸粉調和成粉漿，能讓醬汁能均勻沾裹。另外一個重要的角色是醬汁，天丼てんや保持30年傳統醬汁風味，使用特選鰹魚片來熬煮醬汁，而且還降低0.5%含鹽量。

天丼てんや微風北車店
地址:台北市中正區北平西路3號2樓52號櫃位(近台北車站東1門樓梯)

關鍵字： 美食情報 天丼てんや 微風台北車站

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