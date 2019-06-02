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只開幕60天就結束營業　台鋁MLD旗下3家餐廳撤離微風南山

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▲étage 15 ENJOY TABLE餐廳主打橫跨中餐、西餐、點心領域。（圖／微風集團提供)

記者黃士原／台北報導

高雄超人氣商場「MLD台鋁」旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒才在4月1日進駐微風南山艾妥列4樓，是文青朝聖餐廳，不過這3家餐廳卻在日前公告只營業到5月31日，只開幕60天就結束營業算是近年來少見的案例。

étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒在官方臉書上公告因為百貨租期及營運規劃，微風南山店將營業至2019年5月31日止，其中étage 15 ENJOY TABLE與悅品擺酒是以「結束營業」公告，而悅品飲茶則是「搬遷公告」，並且表示新地點正在籌備中，近期將會以更好的面額跟大家見面。


▲悅品飲茶以鹹蛋黃與奶油調製而成的流沙。（圖／微風集團提供應)

étage 15 ENJOY TABLE當初進駐是主打餐廳橫跨中餐、西餐、點心領域，選用新鮮當季食材入菜，融合中西方食材與烹調手法，只為讓用餐變成生活中最享受的事；而悅品飲茶是來自南台灣的港式飲茶，顛覆傳統打造全新飲茶空間，箬竹色空間搭配港式地磚，搭配古銅色金屬鳥籠吊燈，呈現香港茶餐廳的悠閒氛圍，落地窗可近距離眺望101大樓與空中花園，可惜現在都看不到了。


▲悅品擺酒為悅品中餐所打造粵菜全新品牌，結合傳統與創新演繹香港經典文化。（圖／微風集團提供)

而悅品擺酒原本是台鋁旗下悅品中餐所打造粵菜全新品牌，結合傳統與創新演繹香港經典文化，擺酒在香港原指大規模酒樓宴客，眾賓客一起喝大酒、吃大菜，悅品中餐禮聘粵菜主廚，將傳統粵菜料理結合健康烹調方式，創新呈現粵菜料理的精緻以及食材的本味，現在也是在5月31日之後就吃不到了。

關鍵字： 台鋁MLD 悅品飲茶 悅品擺酒 étage 15 ENJOY TABLE

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