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名偵探柯南主題café將於6/6登台　餐點日方解禁大公開

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▲▼ 名偵探柯南主題café 6/6登台。(圖／曼迪傳播提供)
▲名偵探柯南主題café 6/6登台。(圖／曼迪傳播提供)

記者黃士原／台北報導

「真相永遠只有一個！」日本每年為宣傳《名偵探柯南電影》所開設的期間限定Café，是全球柯南迷此生必去朝聖地！今夏，喜愛名偵探柯南的粉絲無需飛日本朝聖，曼迪傳播將推出期間限定Detective Conan Café - Taiwan -，是亞洲繼泰國、上海外，台灣第一家以名偵探柯南為名的主題café，店內有特別為台灣粉絲量身打造的主題餐飲及專屬周邊商品，而日方也公開了販售的餐點內容。

▲名偵探柯南主題café 6/6登台餐點大公開。（圖／曼迪傳播提供)
▲江戶川柯南 巧克力蛋糕-萬年小學生。(圖／曼迪傳播提供)


▲名偵探柯南主題café 6/6登台餐點大公開。（圖／曼迪傳播提供)
▲怪盜基德旅行箱造型蛋糕-來去新加坡。(圖／曼迪傳播提供)

Detective Conan Café - Taiwan –的最大特色就是可以在充滿名偵探柯南氛圍情境中用餐，店內設置一系列主題佈置：角色造型立牌、怪盜基德主題場景、café專屬拍照專區等，絕對會讓粉絲尖叫連連、拍照拍不停。餐飲方面，將名偵探柯南元素及人氣角色融入大量餐點，做出口感層次豐富的主題餐點、造型甜點，以及消暑沁涼飲品，驚艷的視覺與味覺，讓每位前來的粉絲每口都品嚐到濃濃的柯南味。

▲名偵探柯南主題café 6/6登台餐點大公開。（圖／曼迪傳播提供)|
▲起司乳酪蛋糕-世紀末的魔術師。(圖／曼迪傳播提供)

▲名偵探柯南主題café 6/6登台餐點大公開。（圖／曼迪傳播提供)
▲安室透特製跟蹤狂最愛三明治。(圖／曼迪傳播提供)

除了美味餐飲外，更有豐富的周邊商品專櫃，首賣限量日版最新電影「紺青之拳」周邊商品、值得收藏的Detective Conan Café - Taiwan -專屬限定商品，Detective Conan Café - Taiwan -將於6月6日開幕，喜愛名偵探柯南的粉絲們快抓緊即將到來的端午假期，揪好友一同手刀來店搶先體驗。

Detective Conan Café - Taiwan –
地點：台北市松高路12號(新光三越台北信義新天地A8館

▲名偵探柯南主題café 6/6登台餐點大公開。（圖／曼迪傳播提供)
▲柯南啾啾─番茄肉醬蝴蝶麵。(圖／曼迪傳播提供)

▲名偵探柯南主題café 6/6登台餐點大公開。（圖／曼迪傳播提供)
▲柯南夏日沁涼氣泡飲。(圖／曼迪傳播提供)

▲名偵探柯南主題café 6/6登台餐點大公開。（圖／曼迪傳播提供)
▲小蘭莓果繽紛氣泡飲。(圖／曼迪傳播提供)

關鍵字： 美食情報 柯南主題餐廳 柯南主題café

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