鈴鹿賽道樂園大回饋！身分證有3字母、設籍2地區　票價只要350元

點評：該出去玩了啦～



▲鈴鹿賽道樂園內有多種遊樂設施，大人和小孩都能玩得很開心。（圖／鈴鹿賽道樂園提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

高雄、屏東的朋友站出來！鈴鹿賽道樂園6月大回饋，只要你的戶籍地設立在高雄或屏東，或是身分證字號開頭為E、S、T，就能在6月指定假日享有全票或兒童優惠價350元；另外，樂園再加碼，如果民眾符合上述2種資格，入園當天有攜帶親友，親友一名就可享門票400元的優惠。

鈴鹿賽道樂園就在高雄的前鎮區，交通十分方便，臨近小港機場和捷運草衙站，一張票原價要980元，但是現在戶籍設立在高雄、屏東的朋友以及身分證字號開頭為E、S、T有福了，樂園將於6月1、2、15、16、22、23、29、30日共8天（不含端午節連假）提供全票或兒童票價350元的優惠。



▲只要你設籍在高雄和屏東，或是身分證字號開頭為E、S、T，就能享有350元的優惠票價。



樂園內提供多項有趣的遊樂設施，大專生還能體驗到全台唯一從日本引進的賽車場，即日起至6月16日不分平假日（不含端午連假），憑學生證就可用優惠價350元（不含講習費）體驗Birel N35單人車（每人原價700元），趕快揪同學來競速了啦！

國中生在這裡則是可以挑戰「室內雷射槍射擊設施－星際戰場」，6月的周一至周五平日推出3人同行只要500元的優惠（原價750元），能多人組團共同對戰；國小以下的小朋友可以跟爸媽一同挑戰車類駕駛設施，跟爸媽PK用分數一較高下，趁著假日，趕快來鈴鹿賽道樂園High一下吧！

鈴鹿賽道樂園

地址：高雄市前鎮區中安路1-1號

電話：07－7967766

營業時間：周一～周五11：00～21：30／周六、日10：30～21：30



▲趕快趁著假日，來鈴鹿賽道樂園暢玩一下吧！