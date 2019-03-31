必吃關東煮！西門町超人氣無名日本料理　營業到凌晨

老K跟美姬是一對熱愛美食的兄妹，會在這裏跟大家分..

點評：感覺CP值很高！





文、圖／老K



那天跟美姬跑來西門町買東西，買完之後順便吃晚餐。本來是想去吃一家新開的咖哩，但走到一半美姬說她走不動，剛好到這裏人很多的無名日本料理店，那就吃這家吧！印象中記得家開很久了，但從來沒吃過，看來今天緣份到了！





他們家就位於內江街跟昆明街交叉口，下午四點半開始營業。雖然沒有招牌，但人潮一直不斷，所以看人多的地方就是了，可以直接上二樓用餐。那天運氣不錯還有坐位，跟老闆娘拿菜單找坐位就可以點餐了。





菜單上面沒有價格，價錢的部分在牆上，很平價不用怕！









上菜算是滿快的





▲生魚片120元

新鮮度是有的！還不錯～





▲稻荷壽司40元

老K覺得這個還好～



▲關東煮小份70元

關東煮的醬甜甜帶點鹹滿好吃的，搭配起來還不錯。



▲炒烏龍麵80元

烏龍麵炒的味道還不錯，但美姬說烏龍麵本身太軟了。老K覺得當成米苔目的話其實還不錯啦XD整體來說算是便宜味道也OK的一家，難怪生意會這麼好！如果只是想來吃個巧的話，老K推薦點關東煮就可以， 其他就看個人選擇了。

無名日本料理店