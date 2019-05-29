台北也有！日本人氣法式吐司Ivorish快閃店信義威秀　首日免費送100份



▲人氣法式吐司店Ivorish原味吐司。（圖／威秀影城提供）



記者黃士原／台北報導

來自日本的人氣法式吐司店Ivorish，自去（2019)年12月在台中港三井Outlet開幕以來，廣受好評。為了讓北部的朋友不用跑一趟台中港，將於台北信義威秀中庭推出快閃店，期間為5月31日-6月9日，而且快閃店首發日只要持威秀影城票根(限定5/31當天票，以及含之後預售票)，就能換到1份經典原味法式吐司，，限量100份。

除了首日快閃配合電影票免費送出100份之外，在快閃店的營業日期(5/31-6/9)的每日12點到晚上8點，點選任一餐點即贈送經典原味法式吐司1份兌換券，不過這兌換券限於台中港Ivorish用餐兌換使用，且不可折抵廳內低消。



Ivorish信義威秀快閃店每天餐點限量都只有150份，售完為止。





▲人氣法式吐司店Ivorish原味吐司、庫克太太與莓果。（圖／威秀影城提供）

Ivorish是來自九州的法式吐司專賣店，透明化的廚房設計讓客人可以直接看到製作過程，而店內的法式吐司主打以厚鬆餅的外觀形式呈現，因為有特別的配方及指定的形狀，所有的餐點皆是圓柱狀的吐司樣式，每一片吐司的厚度都是由師傅親自測量，口味方面則分為甜和鹹，也因台灣分店是海外首家分店，更推出地區限定口味，像是芒果鳳梨及照燒雞腿。