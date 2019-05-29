▲26歲走進名古屋製菓！麵包師堅持的2公分厚度，烤出人生態度。（圖／記者吳思瑤攝）

記者吳思瑤／台北報導

個子嬌小卻有大大堅持！「其實我沒有很喜歡吃麵包，但就是做了讓我感覺很快樂」一句簡單的原因，讓33歲的李雅婷成了一位麵包師傅。待在日本5年之久，學了專業技術、在地文化，更重要的還有對麵包的精神與態度。

▲麵包師傅李雅婷熱愛做德式、法式麵包，從法棍、裸麥麵包、傳統健康麵包都有。（圖／記者吳思瑤攝）

勇敢踏上麵包之路 名古屋製菓一待就五年

翻翻櫃子找尋自己的丙級證照，在民國99年考到了。當時到實踐大學推廣教育學做麵包，麵包師李雅婷說第一次真正做出麵包，感覺很棒。考丙級會分成西點和麵包，但後來選擇主攻麵包，「本來是單純覺得麵包比較簡單，西點細節好像比較繁瑣，打蛋糕也會濕濕黏黏的...我才選麵包，但一接觸下來之後才發現很難。」要讓麵包外型好看，分秒都很重要，評審老師也只看外型，不會吃，就像大家買東西一樣，會先以外貌來選擇。

考到丙級證照後，白天到餐廳打工，晚上就去進修部上課一段時間，當時26歲的她，決定獨自到日本《名古屋製菓専門学校》。「到藍帶那一年剛好是3月畢業那年，去了日本麵包店打工，6月底跑到神戶一直到9月，上了3個月課程。」這樣算下來一待也5年了！

▲個頭嬌小的麵包師雅婷，卻有著強大勇氣與堅持。（圖／記者吳思瑤攝）

用瘦小的身軀拿起放滿麵包的烤盤，麵包師雅婷邊工作邊說，每個人不管做甚麼事情，一定會有快樂與不快樂，「像我現在做麵包的時候是最開心放鬆的，也或許哪一天我就開始想做甜點，反正學到就是自己的」常告訴自己年輕就是要多嘗試，反正學了也不吃虧。問到她當初去日本最不習慣的事，完全不猶豫馬上回答，就是課後清潔，「每次下課最崩潰就是要打掃廚房，而且空間比我這邊大9倍，每個桌子、抽屜都要擦，而且東西都還要拿出來。」難忘的回想日本人做事態度不馬虎，尤其對食品堅持更加重視，算算她當時28歲，其他日本人都是應屆生，整整小了10歲，這也是最另她佩服的地方。

▲第一台烤箱身影放在家中某一處，卻永遠是最珍貴的回憶。（圖／記者吳思瑤攝）

一台小烤箱堅持做 開啟對麵包的新人生

從小開始學烘焙後，有一年母親節，想要做蛋糕給單親媽媽，那時候第一台烤箱太小，無法一次做60個，只好一個個慢慢烤，後來遇見一位烘焙老師，認識販賣器具的工廠老闆，種種緣分下買了中型烤箱，大小剛好可以烤六吋蛋糕，至少可以做比較多東西，「還記得老闆娘當時從三萬三算我三萬，雖然是二手但看起來很新，沒用幾次」一口氣用五年才淘汰！

拿手麵包比較偏德式和法式，翻翻以前的筆記分享，「法國麵包的成分只有5種，麵粉、鹽、酵母跟水，另外最重要的是大麥精」法國麵包是沒有加糖的，但酵母要有活動力，畢竟要長大所以需要糖分，而大麥精就一定要加，少一個都不行，成果出來會很神奇，完全真材實料。而師傅自己也會去研發不同成分，把學到的再加入自身創新經驗，「就像大家都愛吃我的吐司，而且我堅持厚度一定要2公分，這樣的厚度最剛好也是最好吃，介於一般吐司和厚片中間，而且我的吐司皮很經典，連小朋友都可以吃光。」另外主打還有紅豆麵包、日式菠蘿，喜歡日本菠蘿皮的人，一定要買看看，不油不膩且有脆度，吃了不會有負擔。

▲每周六日都在「士林舊街文創市集」擺攤，希望號召更多人來走走逛逛。（圖／瀨品軒提供）

接觸市集成最大挑戰 家人永遠是最強後盾

一直到現在回來台灣，每周六日都會去士林舊街文創市集擺攤，前一天會先在粉絲專頁PO隔天要賣的東西，有些客人喜歡就會先預留，不然就是隔天中午直接跑到市集去買，師傅感觸的說「看到每次熟客特地來買，一次就是一大袋，而新客人經過也會停下腳步捧捧場。」這些都是讓她堅持下去動力！雖然聽見朋友創業開店很羨慕，但還是希望靠自己走出一條路，市集擺攤是她第一次接觸，一開始很抗拒，得面對人群介紹推銷，還好有家人陪伴當後盾，雅婷感激的說，「爸媽幾乎沒有假日，平日工廠上班、假日來市集幫忙，阿公也都會找藉口來看我，有著這群無薪又力挺我的家人真的很滿足。」

▲「瀨品軒手作麵包」不管是麵包、餅乾還是節慶禮盒包裝，都是由媽媽親自動工。（圖／記者吳思瑤攝）

努力堅持夢想，一路就快7年，不管是家人還是顧客，中間過程比錢都還重要。把自己形容成麵糰一般，有著無限的生命力，認真做和隨便做味道會有差，現在靠著網路行銷慢慢起步，她也說，希望能讓更多人吃到我的麵包，感受到這份充滿愛的味道。