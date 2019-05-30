沒訂位吃不到！板橋人氣砂鍋鮑魚粥　還有高CP值平價熱炒





文、圖／周花花

民國93年開業的《六必居潮州一品沙鍋粥》，號稱是全台第一家沙鍋粥創始店。老闆遠赴內地拜師學藝，才把正統砂鍋粥作法帶回台灣，一開就是十幾年，生意始終很好。多種口味的沙鍋粥，想吃都要幾個禮拜前先訂位，臨時想吃完全就是碰運氣，客滿的機率相當高，是板橋地區人氣很高的必吃美食。

《六必居潮州一品沙鍋粥》加入各式海鮮、丸子的沙鍋粥，味道真的是不錯，熱炒類的選擇也很豐富，價格落在兩百元上下，整體吃來平價不貴，想吃請務必提早打電話訂位！

六必居潮州一品沙鍋粥

推薦指數：★★★★☆ 4顆星

一句短評：板橋人氣必吃美食推薦，台北好吃沙鍋粥、平價熱炒。

《六必居潮州一品沙鍋粥》在板橋擁有極高知名度，說是板橋必吃美食也不為過。目前共有中山路總店（捷運板橋站3A東出口）、民權路分店兩間（捷運府中站2號出口），在google上擁有上千則評論，依舊有4.2、4.3高分，早就想吃他很久了。但《六必居潮州一品沙鍋粥》真的非常難訂位，光電話要打進去就需要無比耐心，還記得第一次挑戰，打了10多通才打通，居然被告知週末都要兩週前訂位才有位子。所以強烈建議大家，揪好人就趕緊打電話訂位，臨時起意真的完全要碰運氣，平日可能還有點機會。





而我們此次是前往《六必居潮州一品沙鍋粥中山路總店》。從捷運板橋站3號出口出來，沿著新府路走，再左轉中山路，即可在右手邊看到他，約是步行7分鐘的路程。





《六必居潮州一品沙鍋粥》號稱是台灣第一家沙鍋粥創始店

潮州沙鍋粥是以專用沙鍋，費時熬煮出來的鹹香粥，加上潮州位在沿海地區的特性，所以多會加入大量海鮮，故風味特別鮮美，深受海內外饕客喜愛。

《六必居潮州一品沙鍋粥》菜單如下

因為沙鍋粥都是現煮，大約需要30分鐘的時間，所以在訂位時就會詢問要什麼粥品，以便先行製做。處女蟳粥、鮑魚粥、皇帝粥、中卷粥、紅蟳粥、干貝粥、魚翅頭粥、沙蝦粥、鯛魚粥、鮮蚵粥、蟹腿粥、石斑粥、養生粥、水蛙粥、吻魚粥、土雞粥。口味之多真讓人一時間無法做選擇，在店家推薦下選了人氣最高的「鮑魚粥」；無論什麼口味，均可做成2人、4人、6人份。













《六必居潮州一品沙鍋粥》熱炒菜單相當豐富

價格多落在100－300元之間，算是平價不貴，想吃什麼都可卯起來點。菜色有各式活海鮮、炒牛肉豬肉羊肉、油雞、炒青菜、涼拌等，人多聚餐相當方便。













鮑魚粥—600元／2人份

《六必居潮州一品沙鍋粥》的粥品皆需現點現煮，大約需耗時30分鐘以上。所以在訂位時，店家就會詢問要哪一種口味的沙鍋粥，以便先行準備，一入座就能馬上食用。





我們選的是店家推薦的鮑魚粥，也是點餐人氣王。鮑魚粥配料：鮑魚+沙蝦+生干貝+干貝絲+珍珠丸子+堅果醬+芹菜。粥內鮑魚、沙蝦、小干貝等海鮮量不少，新鮮度也不錯，對應價格覺得還算平價。珍珠丸子、墨魚丸的表現更是意外的出色，鮮度、甜度兼具，還吃得到墨魚塊，水準蠻高的。









基底粥品除了有海鮮的鮮味外，更帶有芹菜、胡椒香氣。有加入《六必居潮州一品沙鍋粥》秘製堅果醬，我們覺得吃來有點像沙茶，讓香味更添了幾分層次，這粥品確實是好吃。兩人份的粥品量，我們三個人分食覺得差不多，還能多點幾項熱炒，吃到更多不同菜色。

招牌蛋豆腐—100元

類似川菜老皮嫩肉的豆腐料理，只是表面炸得沒有很皺，好在甜鹹醬汁的表現還算到位，讓豆腐不至於平淡。





麻油松阪豬—160元

麻油味挺重的，但應該沒有加米酒（或是很少）松阪豬肉的脆度有，可惜味道沒有很入味，兩者有著分離感，可避開這道試試其他肉類料理。





脆皮肥腸—140元

肥腸炸得有酥，油脂幾乎都逼了出來，沒有肥厚的油膩感。沾點胡椒鹽味道十分相搭，我們都蠻喜歡這道的，若有喝酒的人也很下酒。





臘肉娃娃菜—140元

會點這道熱炒菜，是因為用了「花蓮鍾家臘肉」，臘肉鹹香氣味很出色，但和娃娃菜融合的也不好，依舊有著分離感。加上娃娃菜有點煮過頭，口感偏向軟爛似滷白菜，也跟我喜歡的蔬菜口感不太一樣。

蒜泥鮮蚵—150元

使用嘉義東石鮮蚵，自產自銷、有水產履歷驗證。蚵仔的個頭相當有誠意，光看這肥嫩嫩賣相，就讓人口水直流。裹上。







薄薄一層粉汆燙，避免蚵肉在料理過程中縮水，粉漿薄度適中不會影響吃的口感。簡單搭配蒜蓉醬相當好吃，是我今天最愛的一道熱炒，150元的售價更覺得物超所值，非常推薦愛吃蚵仔的人一定要點！





《六必居潮州一品沙鍋粥》的粥品真的是好吃，會讓人想試試其他口味，像是皇帝粥、紅蟳粥、土雞粥、牡蠣粥、鯛魚粥等，菜單照片看起來都不錯。熱炒類的比現就比較一般，好在價格並不算貴，以吃沙鍋粥、配炒菜來說還OK。真要說缺點的話，就是電話很難打、不好訂位，只能說想吃《六必居潮州一品沙鍋粥》需要多點耐心啦。





六必居潮州一品沙鍋粥

中山路總店

地址：新北市板橋區中山路一段160─3號

電話：0229528827

營業時間：週一～週四11：30─14：00、17：30─22：40

週五11：30─14：00、17：30─23：10／週六日11：30─23：10

民權分店

地址：新北市板橋區民權路3號

電話：0229528813

營業時間：週一～週四11：30─14：00、17：30─22：40

週五11：30─14：00、17：30─23：10／週六-週日11:30-14:00、17:00-23:10

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

部落格、粉絲專頁