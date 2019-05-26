素食朋友追起來！這個「素食小夜市」全台跑透透　每週一公布地點



▲由10多個攤位組成的素食小夜市在全台跑透透，推廣素食。（圖／業者黃玴賢提供，以下同）



記者黃士原／台北報導

現在吃素、蔬食的朋友愈來愈多，但要在夜市裡找到素食並不容易。為了推廣素食，讓大家在夜市裡也能吃到素食，並且以親民價格讓大家更容易接受，於是10多家攤商組成一個「素食小夜市」，在全台灣跑透透，目的就是要讓全台各地的素食愛好者都能吃到美味料理。

全台跑透透的素食小夜市，5月24日到了彰化中央陸橋夜市，吸引大批人潮前去「逛夜市」，有些人是長期吃素專程來朝聖，有些人雖然是葷食者，但也想來試看看素食味道如何。當天，超人氣的素食漢堡「喬治漢堡」從開始營業就大排長龍，有人等了2小時才吃到熱呼呼的漢堡。





▲喬治漢堡的素漢堡超高人氣，往往都是大排長龍。

素食小夜市並沒有固定的地點，5月24日是在彰化，5月17日則是在台南，會在每個星期一透過臉書社團公布擺攤地點，素食小夜市發起人、同時也是樹巢香椿餅老闆黃玴賢表示，參與素食小夜市的攤商都是對素食推廣很有熱忱的老闆，畢竟每次動輒200-300公里起跳在全台跑是很累人的，他說「沒有正常人會去做這件事」，像是如果是在北部擺攤，家住高雄黃玴賢來回奔波就將近800公里。





▲樹巢香椿餅。





▲蔬炸潮排。

這次到彰化擺攤的素食小夜市攤商有喬治素食漢堡、樹巢香椿餅、嘉憶香炭烤玉米、苑裡嵐田素食湯包、愿心燒素章魚燒、豐原善田油飯、大瑪南洋蔬食、Ya婆婆蔬食滷味、李記蔬炸潮排、山本10元壽司、後山小米甜甜圈、日式烤麻糬等12攤素食攤，黃玴賢說，這些攤商都是元老級的攤商，只要時間允許都能一起去擺攤。





▲山本10元壽司。





▲烤玉米。





▲大瑪南洋蔬食。



黃玴賢說，素食小夜市的形成，是想要讓吃素的朋友們，能在台灣最特別的夜市文化裡，也有吃素的選擇，他說，如果在夜市裡能吃到素的湯包、素蔥油餅或是素雞排，對於素食者是一件幸福的事。

素食小夜市除了吃，還可以看到人們之間的感情交流。黃玴賢提到，有次素食小夜市到苗栗擺攤，竟然有死忠支持者特地從花蓮跑過來，另外也有台北計程車司機特地到台中捧場，即使因為人潮太多而沒有吃到素食，但還是跟他們說聲加油，這都讓黃玴賢與其他攤商十分感動。黃玴賢還說，排隊隊伍中的前幾位民眾，也因為有共通的話題，往往都會變成朋友，然後再一起支持素食小夜市。





▲南北奔波的攤車，有時候在休息站就倒成一片了。

素食小夜市臉書社團：https://www.facebook.com/groups/229576447454821/