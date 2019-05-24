GB鮮釀餐廳四家分店推午茶時光時段　點心甜品及飲料99元起



▲GB鮮釀餐廳四分店推午茶時光時段，點心甜品及飲料99元起。（圖／GB鮮釀餐廳提供)



旅遊中心／綜合報導

看準特色下午茶商機，GB鮮釀餐廳台北林口店、南西店、大直店與台中店將於5月27日起推出「午茶時光時段」，週一至週五下午三點到五點，提供99元起的「開心點」、「輕鬆點」、「快樂喝」三種選擇，藉由品牌獨家鮮釀啤酒、特色調酒搭配精緻輕食與甜點，希望帶給消費者更多元的下午茶選擇。( 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。)





▲GB蒜味薯條小份99元。

開心點有GB蒜味薯條小份99元、布萊恩薯薯99元、特製田納西雞翅/美國西南風味捲199元、照燒檸檬雞力丁/梅爾森雲吞脆片199元（此兩項餐點台中店未供應）；輕鬆點有布朗尼蛋糕半份99元、胡蘿蔔蛋糕半份149元、威士忌蘋果布丁派半份149元、OREO冰淇淋派149元（此餐點台中店未供應）；快樂喝有原價130元以下非酒精性飲料99元、手工鮮釀啤酒375ml 149元、原價250元以下特調雞尾酒199元。





▲美國西南風味捲199元。

為回饋長久以來支持的消費者朋友們，GB鮮釀餐廳台北林口店、南西店與台中店將於2019年5月27日至2019年6月23日推出限時優惠，活動期間點選GB鮮釀餐廳「熱銷菜單」區菜色即可享用「經典菜單」區菜色第二客半價優惠。此次推出的「熱銷經典排行榜」中囊括了GB鮮釀餐廳20道超人氣菜色，包含舊金山菠菜沙拉、BBQ豬肋排與碳烤鮮蝦、胡蘿蔔蛋糕等經典菜色。



另外，2018年底開幕就成為打卡人氣店的CAFE!N，除了進一步搶攻信義區及松山區的咖啡戰場外，近期還邀請到人氣早午餐店BRUN不然早午餐，聯手打造出兩款專屬於CAFE!N的獨家口味，分別是洋蔥乳酪火腿三明治和南美秘醬雞肉三明治。