新北春遊必走！前15分鐘免費騎電動機車「青春山海線」超浪漫

▲深澳鐵道自行車結合PeterSu的文字藝術裝置－如果累了就看看海吧，總有些煩惱會變得渺小！（圖／新北市政府）



生活中心／台北報導



新北市政府和智慧綠能電動機車服務WeMoScooter合作，首次將智慧綠能電動機車服務帶入觀光景點，揭開綠旅遊新模式。避免舟車勞返，開車找不到停車位置的窘境，讓遊客能輕鬆遊玩，這次焦點來到「瑞芳區」周邊每個人氣地標都不會錯過，同時設置6個電動車租還點，站點包含「瑞芳火車站」、「象鼻岩」、「深澳鐵道自行車站」(近八斗子火車站)、「海科館火車站」、「海科館探索館」、「環保復育公園停車場」(潮境公園內)，遊客只要打開WeMoScooter APP邊停車邊玩樂，背包客也能夠輕鬆移動。



現代人生活忙碌，密密麻麻的城市街道尋覓不到一絲喘息，今年是時候為自己安排一場充電小旅行，配合4月-6月「新北市春遊方案」計畫，腳程不必走遠，攜伴邀約好友以電動機車，沿路收集打卡秘境，停靠在依山傍海的清幽環境當中，感受緩緩流動的自然氣息，把煩躁通通拋掉，一起度過無所事事的慵懶週末，

《ETtoday新聞雲》整理6大私藏美景，讓你慢慢挖掘旅行的意義。

WeMo Scooter暢遊青春山海線 一日輕旅行

旅行，是最好的心靈雞湯！日子越忙更要出門踏青喘口氣，台灣東北角多處景點是都市人的後花園，豐富壯闊的自然資源，緩慢步調和怡人景致令人念念難忘。避免舟車勞返，開車找不到停車位置的窘境，新北市政府聯手智慧綠能電動機車服務WeMo Scooter，推出綠能旅遊體驗，讓遊客能輕鬆遊玩，路線從淡水到三貂角海岸線，沿途風光一次收集，這次焦點來到「瑞芳區」周邊每個人氣地標都不會錯過，同時設置6個電動車租還點，邊停車邊玩樂，背包客也能夠輕鬆移動。

▲深澳線WeMo Scooter電動機車租借服務，有6個租還停靠點。（圖／新北市光觀旅遊局提供，下同）

首先來到瑞芳火車站，周邊小吃美食例如：美人腿、胡椒餅等先餵飽五臟廟，然後騎著WeMo節能電動車，再前往大名鼎鼎的「潮境公園」周圍結合地景的飛天掃帚與漂流木藝術裝置，是網美最愛的拍照打卡區，拍起來相當漂亮，但最棒的體驗，莫過於找個舒適角落看海，任憑湛藍海水和海風來療癒自己。





▲潮境公園的飛天掃帚地景。



如果想到室內躲避艷陽，鄰近八斗子漁港的「海科館」除了探索五彩繽紛的海底世界，建立生態保育的觀念。還有更省荷包的玩法，出示WeMo騎乘紀錄可享票券半價優惠，加碼抽幸運兒還可享7天免費騎車活動。

▲秀出騎乘紀錄，可享海科館半價優惠。



騎乘WeMo Scooter兜風 深澳海岸打卡美景一次收藏

前陣子因戲劇《我們與惡的距離》炒熱位於深澳的水湳洞陰陽海，黃鐵礦形成特殊的漸層奇景，宛如大自然的水彩調色盤。緊接著繼續出發「深澳鐵道自行車」，去年年底推出Railbike深澳鐵道自行車，將八斗子廢棄的鐵道善加整修，沿途可以眺望寶藍海景，整條路線平穩好騎。

▲Railbike深澳鐵道自行車。

騎著電動機車兜風，愜意的日子就應該這樣慢慢堆疊，每次要跑景點最怕趕公車或步行，現在下載WeMo Scooter APP即可一鍵租還車與付款，車廂提供2頂安全帽，路程採分鐘數計價、不需押金，對於背包客、閨蜜、學生族都非常便利，等於全家一起去看海。

▲深澳岬象鼻岩視野非常壯觀。

一日遊慢慢進入尾聲，IG著名的打卡美景當然少不了位於「深澳漁港」附近的「深澳岬象鼻岩」，這兩個地點可以一併收藏，受風化侵蝕所形成的海蝕拱門，壯麗視野每年都吸引超多畢業生來取景紀念，最新完工的深澳漁港天空步道，居高臨下的看海觀景台同樣迷人，定點發呆吃新鮮小卷，腳程非常愜意。

這趟結合大眾運輸，提供全新點對點的交通選擇，讓旅人有充分時間徜徉在北海岸山景與海景交錯的環境。WeMo Scooter電動機車租借服務，每天上午9點～6點在瑞芳區設置6個借還站點，租借方式就像U-bike一樣輕鬆簡單。

趁著夏季想要規劃輕旅行的民眾，即日起加入WeMo Scooter APP會員，免費加贈30元騎乘金。不僅如此，深澳必玩的6大沿線景點，串聯距離幾乎不超過15分鐘，步調快慢自己掌握，如果想規劃深度旅遊，加碼延長至3天2夜，6月底前安排特約旅宿或參加春遊專案團體旅遊，還可享受上百個抽獎機會，新北市旅館業者提供上百張免費住宿券及午、晚餐券，作為抽獎好禮，享受好康不間斷!

新北市觀光旅遊網：http://tour.ntpc.gov.tw

新北市春遊專區查詢：http://www.ntpctour.com.tw/lottery/



