深澳鐵道自行車限量1680人免費試乘懶人包　明年收費150





▲深澳鐵道自行車

▲深澳鐵道自行車開放免費試乘。（圖／記者于佳云攝）

記者于佳云／新北報導

由新北市政府與交通部臺灣鐵路管理局合作打造的深澳鐵道自行車，以暢遊山海為主題，結合了沿岸無敵海景、自然生態、改造礦坑和鐵道等特色，可望成為北台灣熱門景點。深澳鐵道自行車將於28日起免費試乘，27日早上9點開放第一波報名，明年1月18日開始售票，正式票價每人單程150元，往返優惠票價為250元。

▲深澳鐵道自行車行駛北台灣最美海岸線。（圖／記者于佳云攝）

八斗子車站橫跨基隆市及新北市，其依山傍海、海天一色的絕美風景有著北臺灣多良車站的稱號，而深澳線也因為沿途有著豐富的山海景色，曾被推舉為「臺灣最美海岸支線」。沿著深澳線而建的深澳鐵道自行車，起訖點為八斗子月台和深澳月台，沿途行經觀海段、隧道光環境和建基煤礦，單趟約15到20分鐘。

▲隧道光環境打造海底隧道。（圖／記者于佳云攝）

鐵道自行車自28日起至2019年1月17日開放民眾免費試乘，每週五發一班次，週六日每日四班次，採雙程運作，自八斗子站發車前往深澳，再折返回八斗子站下車，每台車限乘2人，每班次24台車，每班次搭乘人數48人。自107年12月28日至108年1月17日之五、六、日及國定假日間免費試乘，限量1,680個名額。民眾即日起可先上網登錄會員，增加報名速度。

▲自行車行駛路線圖。（圖／新北市觀光旅遊局提供）

免費試乘自27日早上9點開放網路預約，民眾可先於26日早上10點起註冊登錄會員，網路單筆訂單限訂4張。因每輛車固定2個座位，若人數不足2人，上車時將由工作人員安排座位。

深澳鐵道自行車營運公司提醒，乘客完成網路預約訂票，請依預約時段提早30分鐘報到（憑訂單編號QR Code），此外，系統無提供修改訂單功能，預約前請先確認人數及時間，如欲變更人數或入場時間，須退票重訂。



新北市府表示，明年1月18日開始售票，正式票價每人單程150元，往返優惠票價為250元，民眾可選擇從深澳站出發或者從八斗子站出發，體會不同的旅程風景，每日每站將開放7個班次。

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免費試營運班次

週五：13:00

週六、週日：10:20、11:40、14:20、15:40



搭乘地點

深澳鐵道自行車八斗子月台（地址：224新北市瑞芳區建基路二段121號）



交通方式

-火車

深澳支線（瑞芳-海科館-八斗子）

平溪支線（菁桐-平溪-猴硐-瑞芳-海科館-八斗子）

-公車

791（基隆國家新城-基隆火車站-基隆市政府-海洋大學-八斗子火車站-望海巷-建基煤礦(深澳站)-水湳洞-鼻頭-龍洞-金沙灣-澳底-鹽寮-福隆）

1051（基隆國家新城-長庚醫院-基隆火車站-市政府-海洋大學-八斗子火車站-建基煤礦(深澳站)-瑞濱-瑞芳火車站）

T99龍宮尋寶東岸線（基隆火車站-廟口夜市-原住民文化會館-漁貨直銷中心-國立海科館-八斗子火車站-建基煤礦(深澳站)-深澳漁港-瑞芳火車站）



報名網址連結：https://www.railbike.com.tw/

