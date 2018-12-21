影／「深澳鐵道自行車」新體驗　北台灣最美海岸鐵路支線

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記者郭世賢／新北報導

台灣最美海岸支線鐵道深澳線，藉由鐵道自行車的出現重新賦予了廢棄鐵軌嶄新的生命力，由新北市政府與交通部台灣鐵路管理局跨域合作打造以暢遊山海為主題的「深澳鐵道自行車」，結合了沿岸海景、生態、礦坑、鐵道特色，打造全新的旅遊體驗，喚醒在地歷史的記憶以及人們對山與海的嚮往，更連接深澳漁港、象鼻岩、潮境公園、海洋科學博物館及水湳洞、金瓜石、九份等鄰近景點，共同激發深澳、八斗子、瑞芳的觀光能量。

八斗子車站橫跨基隆市及新北市，其依山傍海、海天一色的絕美風景有著北台灣多良車站的美譽，深澳線曾被推舉為「台灣最美海岸支線」，這條可說是離海岸線最近的鐵道自行車道，在騎乘的路途中，白浪奔騰、碧波萬頃的景象彷彿觸手可及。沿線經過的建基煤礦舊址曾是全台灣第一大的海底煤礦，也是深澳發展史上不可或缺的一頁。

▲「深澳鐵道自行車」新體驗！北台灣最美海岸鐵路支線。（圖／新北市觀光旅遊局提供，下同）

深澳鐵道自行車的出現，扮演了串接週邊遊憩景點的功能，形成一迷人的觀光廊道，其中國際知名的水湳洞、金瓜石、九份每年有超過800萬的遊客人次，新北市政府期望鐵道自行車能將此股觀光能量帶來深澳和八斗子，促進在地觀光產業的永續發展。

新北市觀光旅遊局讓深澳鐵道自行車不僅保留其獨特的海景、生態、煤礦文化及鐵道特色，更依深澳在地特色打造了可愛又俏皮的河豚自行車，每輛車可乘載兩人，不論是親子、夫妻、情侶、朋友、手足，甚至是本不相識的兩人，都能在這海洋之旅中體驗一場浪漫而溫馨的旅程。

觀光旅遊局表示，為了帶給民眾更精彩的搭乘體驗，特別營造出以海底為主題的隧道光環境，當民眾穿行於隧道之中就彷彿位於海底，讓各種各樣海洋生物帶領你前往未知的祕境，一起愉快地徜徉在自然之中，希望每一位乘客都能全心享受海洋的神秘魅力。

深澳鐵道自行車開始免費試營運，第一階段為12月18日至12月27日，由旅遊業界進行體驗，並給予營運建議。第二階段為12月28日至2019年1月17日間，周五（1班次）及周末（4班次）開放一般民眾線上預約免費體驗。平日則開放4班次給在瑞芳區里民免費體驗，讓民眾搶先感受深澳鐵道自行車的魅力。

官方網站預計於12月27日上午9時，開放民眾先行預約第二階段免費試營運之體驗班次，預約網站： www.railbike.com.tw，歡迎大家踴躍報名參加。從2019年1月18日後將開始收費試營運，敬請期待未來更多精彩活動資訊。