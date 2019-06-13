ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

人氣香辣麻婆豆腐飯！包滿蔬菜的奶油蛋捲還有牽絲起司

點評：每個看起來都很開胃耶～～～
ETtoday餓勢力

▲LiangJia亮家。（圖／舞食旅台灣。amos的走跳日常提供）

▲LiangJia亮家。

記者張舒芸／綜合報導　圖／舞食旅台灣。amos的走跳日常提供

老屋改造的小店越來越多，在這種地方吃飯特別有感覺。位於成功大學附近，開元路與東豐路的巷弄裡有家「LiangJia亮家」，老闆一人包辦所有餐點，小小店面能看到很多用心的布置，把老屋給了一個新的生命。這家的餐點有打拋豬、麻婆豆腐蓋飯，有家常料理般的感動，一定要收藏起來，經過台南不妨去吃看看！

▲LiangJia亮家。（圖／舞食旅台灣。amos的走跳日常提供）

▲老闆很用心改造老屋的每個角落。

▲LiangJia亮家。（圖／舞食旅台灣。amos的走跳日常提供）

▲布置得很有藝術感。

▲LiangJia亮家。（圖／舞食旅台灣。amos的走跳日常提供）

▲▼很有溫度的手繪菜單。

▲LiangJia亮家。（圖／舞食旅台灣。amos的走跳日常提供）

被網友稱為「巷弄裡的世外桃源」，一間非常有台南味的寵物友善食堂，據說老闆是個大帥哥，不論裝潢、餐點通通一手包辦，這邊從裡到外都充滿驚奇，餐點也很豐富，有咖哩、打拋豬、蛋捲、吐司等，只有老闆一人而且全都現點現做，沒有耐性的朋友一定要提早前來。部落客舞食旅台灣。amos的走跳日常分享了他所點的三樣主食：

▲LiangJia亮家。（圖／舞食旅台灣。amos的走跳日常提供）

▲泰式咖哩雞飯 $150（隨餐皆附100元以下飲品一杯）。

泰式咖喱雞則奶香味稍微偏重一些，醬汁不濃稠、不會太重口味，但配飯很開胃！隱約之中還有些許辣辣的口感，喜歡奶香味的朋友，不妨可以點來品嚐看看。

▲LiangJia亮家。（圖／舞食旅台灣。amos的走跳日常提供）

▲泰式打拋豬飯 $150。

店內人氣選項，想吃一定要早來！打拋豬加入蕃茄、洋蔥丁拌炒，還加了點辣椒，整體酸辣開胃。

▲LiangJia亮家。（圖／舞食旅台灣。amos的走跳日常提供）

▲麻婆豆腐飯 $150。

滑口麻辣的麻婆豆腐也很厲害！胡椒、花椒的辣勁，在入口後，慢慢浮現出來，外面好像很少有賣這個口味，算是蠻特別的選項。豆腐與絞肉的比例剛剛好，一盤份量有足有飽也有辣，愛吃辣的捧油可以試試看唷！

▲LiangJia亮家。（圖／舞食旅台灣。amos的走跳日常提供）

▲奶油菠菜白醬蛋捲（單點100元/套餐150元）。

夏天胃口不佳，可以選這道，亮家的蛋捲有「綜合蔬菜/番茄培根」兩種口味，現點現做，滿滿蔬菜被捲在嫩炒蛋裡，蔬菜很豐富有洋蔥、花椰菜、番茄、玉米筍、杏鮑菇......等等，吃起來水潤豐盛，醬料也有兩種「蕃茄紅醬/菠菜白醬」可以任意搭配，還有牽絲的起司，健康又美味。

LiangJia亮家

地址：台南市北區開元路148巷101弄1號
營業時間：09:00～售完為止
週一公休（其他店休日見粉絲專頁

IG：amos0716
FB/痞客邦：舞食旅台灣。amos的走跳日常

關鍵字： 舞食旅台灣。amos的走跳日常 台南美食 亮家 麻婆豆腐飯 泰式打拋豬飯 蛋捲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

晚來吃不到！高雄老字號12元水煎包　皮薄餡香還會噴出汁

厚切肉塊超滿足！台南牛肉麵有3種口味　「碎番茄」酸香清爽

板橋蔬食主義者先衝一波　果然匯板橋店6/22搶先試營運　

插旗南西商圈　全台首間貳樓x包果雙品牌概念店6/12開幕

每周只賣2天！台中超人氣曲奇餅乾　推出抹茶新口味

珍奶控必衝　gelato pique café推4款黑糖珍珠奶茶可麗餅

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

新馬辣新北1號店6/19試營運

郵輪全解密／最貴儀器藏在這！

首次放長假！台北動物園休園10天

只賣2天！台中人氣餅乾推出抹茶口味

宜蘭秘境「金黃花海隧道」免費拍！

「台版天空之城」中秋節啟動點燈！

好Q彈！桃園人氣燒麻糬搭配黑糖冰

光一肆號10道色彩系列料理新上市

土城「斬龍山遺址文化公園」啟用！

世界秘境！馬來西亞沙沙蘭6大玩法

熱門行程

最新新聞更多

南投隱藏版蛋餅餐車一份只要25元！

寶島仲夏節開跑！北車能吃到台南芒果冰

台南復古店面賣香辣麻婆豆腐飯！

高雄超人氣高麗菜煎餃8顆只要30元

蔡明亮邀雲門2沙丘漫舞免費觀賞

台北凱撒推出珍珠奶茶甜點與披薩

「2019綠島人權藝術季」暑假展開

新馬辣新北1號店6/19試營運

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366