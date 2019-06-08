比拳頭還大！龜山人氣蛋包飯餡料滿滿　吃得到培根、火腿

點評：第一次看到這樣的蛋包飯！

▲早餐限定版台式蛋包飯。

記者簡仲豪／綜合報導 （影、圖／台灣人妻大隻食提供，請勿任意翻攝以免侵權）

蛋包飯的原型是來自法國的歐姆蛋，在世界各地經過幾百年的流傳後，依據每個地方的飲食習慣而出現許多不一樣的蛋包飯。在桃園龜山一帶，就有一間超人氣台式蛋包飯早餐專賣店，這裡的蛋包飯看起來就像飯糰一樣超大一份，裡頭包了滿滿的餡料，而且只要銅板價就能享受，是在地人相當推薦的必吃早餐！

▲無名蛋包飯在當地擁有極高的人氣。

這間位於桃園龜山后街的「無名蛋包飯」受到許多當地人喜愛，和一般蛋包飯不同，外層包覆的蛋皮是由蔥、菜脯和高湯一起煎的，等到表面呈現金黃色後，再加入糯米飯和餡料，其中以總匯蛋包飯最受歡迎，吃得到培根、火腿和肉鬆，醬料能選辣醬或蕃茄醬，而且只要50元，價格真的是超級佛心。

▲蛋包飯裡頭包了滿滿的餡料，吃一份就會很有飽足感。

▲製作過程都是在煎鍋上完成。

外皮的蔥蛋加上一些菜脯香氣就已經非常足夠了，裡面的糯米、餡料和醬汁更是將蛋包飯的香氣提升到另一個層次；由於所有過程都是在煎鍋上完成，因此不管是飯或餡料都會多出一種焦香味，尤其醬汁巧妙地將比較乾的糯米增加些許濕潤感，非常好吃。

▲拳頭大的蛋包飯超有飽足感。

無名蛋包飯

店家地址：桃園市龜山區中興路一段1-1號前方（橘子工坊飲料店前，早餐限定）