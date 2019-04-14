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直擊！走進神隱少女場景「佐渡島」　2000棵櫻花海盛開超夢幻

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▲▼佐渡島真野公園櫻花。（圖／記者蔡玟君攝）

▲佐渡島真野公園櫻花。

記者蔡玟君／日本報導、攝影

日本已進入賞櫻季節，僅次於沖繩的日本第二大離島「佐渡島」，現在也準備進入最美賞櫻時刻。島上的真野公園與佐渡金山為2大賞櫻勝地，如今，擁有約2000棵櫻花樹的真野公園，如今已能看到炸裂櫻花海在樹枝間擺盪，夢幻場景吸引許多旅客搶拍。

▲▼佐渡島真野公園櫻花。（圖／記者蔡玟君攝）

▲真野公園擁有約2000棵櫻花樹。

佐渡島是日本第二大離島，其中最知名的，就是擁有宮崎駿代表作《神隱少女》的盆舟場景，同時也是經典動畫《你的名字》的取景地，正值日本賞櫻時節，來到佐渡島，當然也要尋訪島上的賞櫻景點。

▲▼佐渡島真野公園櫻花。（圖／記者蔡玟君攝）

▲現在到佐渡島真野公園就能欣賞美麗的櫻花海。

▲▼佐渡島真野公園櫻花。（圖／記者蔡玟君攝）

▲坐在櫻花樹下就覺得好療癒。

▲▼佐渡島真野公園櫻花。（圖／記者蔡玟君攝）

▲佐渡島真野公園部分櫻花已經滿開。

真野公園擁有約2000棵櫻花樹，是島上代表的2大賞櫻地點之一，當地導遊表示，受到天氣影響，目前櫻花僅開6成，預計下週進入最美時刻。根據記者現場直擊，部分花況較好的櫻花樹已經進入滿開時刻，一朵朵櫻花宛如粉色繡球般在樹梢間綻放，無論是粉嫩枝垂櫻，還是吉野櫻，都能在此欣賞，超夢幻的櫻花海吸引當地民眾和旅客搶拍捕捉美麗櫻花風景，甚至有民眾直接席地而坐，在櫻花樹下野餐。

▲▼佐渡島真野公園櫻花。（圖／記者蔡玟君攝）

▲目前佐渡島真野公園櫻花約6成開。

▲▼佐渡島真野公園櫻花。（圖／記者蔡玟君攝）

▲佐渡島真野公園櫻花預計下周最美。

▲▼佐渡島真野公園櫻花。（圖／記者蔡玟君攝）

▲佐渡島真野公園櫻花美景。

為了迎接櫻花季到來，從即日起至21日為止，除了白天之外，真野公園入夜後也設有夜間點燈，點燈時間為晚上18點30分至21點30分，利用不同燈光，展現櫻花另一面魔幻魅力。

地址：新潟県佐渡市真野655
門票：免費入園

關鍵字： 佐渡島 新潟旅遊 新潟縣 中部旅遊 日本旅遊 日韓風 賞櫻旅遊

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