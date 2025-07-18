360秒煙火、12組卡司！基隆浪曲嘉年華7/26開跑　還能免費搭船出海

▲360秒高空煙火秀預計在7月27日晚間9點04分施放。（示意圖／翻攝自Facebook／魅力基隆）



記者彭懷玉／綜合報導

第二屆「2025基隆浪曲嘉年華」要來了！今年將在7月26日至7月27日於八斗子漁港碧砂泊區登場，本次邀集12組超強卡司，直逼跨年等級，7月27日夜間將施放360秒高空煙火，點亮八斗子夜空。與此同時，兩天還有逾百攤市集及海上觀光巡航，從白天玩到夜晚都不無聊。

▲情歌天后「丁噹」、金曲獲獎樂團「告五人」與「麋先生 MIXER」都將出席獻唱。（圖／翻攝自Facebook／潮嚮 ‧ 山海基隆）

為期兩天的卡司陣容堅強，包括情歌天后「丁噹」、金曲獲獎樂團「告五人」與「麋先生 MIXER」，榮獲Mnet最佳亞洲新人獎的嘻哈歌手「高爾宣 OSN」，以及「家家」、「Lara」、「ELKIE」等12組人氣歌手輪番演出，營造熱力四射的夏夜時光。

▲活動兩天下午將開放民眾免費搭乘娛樂船出航，進行一趟海上觀光巡禮。（圖／翻攝自Facebook／潮嚮 ‧ 山海基隆）

不只如此，現場設立超過百攤的美食市集，可以坐在草地上迎風聽歌吃美食；活動兩天下午將開放民眾免費搭乘娛樂船出航，進行一趟海上觀光巡禮，報到時間為下午1點30分至1點50分，下午1點50分到2點開放現場候補。

▲「5大景點集章活動」串聯和平島地質公園等基隆5處打卡點。（圖／翻攝自Facebook／潮嚮 ‧ 山海基隆）



同時，「5大景點集章活動」串聯和平島地質公園等基隆5處打卡點，集滿1點可換濕紙巾、雪碧，集滿5點則能兌換限量野餐墊。基隆市民出示身分證，還可拿到市集折價50元，下午4點開放領取，每日限量300名。

▲令人興奮的360秒高空煙火秀，預計在7月27日晚間9點04分施放，為活動壓軸。（圖／翻攝自Facebook／潮嚮 ‧ 山海基隆）



最令人興奮的360秒高空煙火秀，預計在7月27日晚間9點04分施放，點亮八斗子港灣夜空，為活動寫下完美句點。為方便民眾前來，基隆市府安排免費接駁車，下午4點起發車直達會場，若搭乘大眾運輸，基隆市區能搭乘103、104、791公車；從台北市區則可搭乘1579國道客運抵達活動現場。

2025基隆浪曲嘉年華

日期：7月26日（六）至7月27日（日）16:00-21:00

煙火施放：7月27日（日）21:04

活動地點：基隆八斗子漁港碧砂泊區

活動詳情