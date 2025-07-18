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2大手搖飲夏季新品報到　鶴茶樓推牛奶糖奶蓋、青山有水梨青茶

▲▼青山推出首款水果系新品「水梨春青」。（圖／青山提供）

▲青山推出首款水果系新品「水梨春青」。（圖／青山提供）

記者蕭筠／台北報導

新飲料報到！2大手搖飲即日起開賣全新飲品，包括青山推出首款水果系新品「水梨春青」，鶴茶樓則有鹹甜「塩選牛奶糖奶蓋」系列，且今日皆可享第2杯半價優惠。

●青山-青茶專業製作
青山推出首款水果系新品「水梨春青」，選用「水梨汁」做為主角，搭配帶有梔子花香的熱銷茶底「春青」，每一口都能喝到果香、茶感層層堆疊，即日起於全門市正式開賣，中杯售價70元、大杯75元，今（18）日可享第2杯半價優惠，每人限購2組，且開放容量混搭並以價低者為優惠。

▲▼鶴茶樓推出全新「塩選牛奶糖奶蓋」系列。（圖／鶴茶樓提供）

▲鶴茶樓推出全新「塩選牛奶糖奶蓋」系列。（圖／鶴茶樓提供）

●鶴茶樓
繼芝麻糊奶蓋、泰奶奶蓋後，鶴茶樓即日起再度推出全新力作「塩選牛奶糖奶蓋」，苦甜焦糖結合柔滑鮮奶油，口感甜而不膩，再加入些許海鹽點綴，增添鹹甜口感，有「塩選牛奶糖奶蓋綠茶」，是牛奶糖奶蓋與蘭香綠茶的組合，中杯售價50元、大杯55元；「塩選牛奶糖奶蓋蕎麥茶」則選用883蕎麥茶王做為茶底搭配牛奶糖奶蓋，中杯售價60元、大杯65元。

為歡慶新品上市，今（18）日全門市可享「塩選牛奶糖奶蓋系列任選第2杯半價」優惠，每人限購2組，價低者為優惠品項。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 鶴茶樓 青山-青茶專業製作

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