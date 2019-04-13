環球影城小小兵、任天堂新園區　聖淘沙名勝世界砸45億擴建

▲新加坡聖淘沙名勝世界斥資45億新幣擴建。（圖／記者陳涵茵攝）



記者陳涵茵／綜合報導

粉絲注意！新加坡環球影城將新增小小兵主題樂園（Minion Park）和超級任天堂世界（Super Nintendo World）兩大園區。聖淘沙名勝世界斥資45億新幣啟動大型擴建計畫，占地面積將增加至現有面積的1.5 ，建築面積增加約50%，未來計劃新增更多新景點、娛樂和度假設施。

▲新加坡環球影城。（圖／記者陳涵茵攝）



此計畫中新加坡環球影城將打造兩個全新的主題區－小小兵主題樂園（Minion Park）和超級任天堂世界（Super Nintendo World），擴建後的全新區域將增加更多適合所有客群和家庭的景點、主題商店與餐廳。

▲小小兵主題樂園（Minion Park）。（圖／新加坡聖淘沙名勝世界）



▲超級任天堂世界園區（Super Nintendo World）。（圖／新加坡聖淘沙名勝世界）



另外，S.E.A.海洋館將結合海事博物館空間，擴大到目前規模的三倍以上，並更名為新加坡海洋館。建成後的新加坡海洋館將轉型成為綜合型展覽體驗館，在這裡不但可以看到種類繁多的海洋生物、史前海洋和深海生物的展品，遊客還可以通過一系列展示充分瞭解海洋歷史故事。

▲S.E.A.海洋館將擴建3倍規模。（圖／新加坡聖淘沙名勝世界）



住宿方面，全新的海濱綜合生活區將由兩家新的星級酒店構成，連同中央區域的擴張將會增加1,100多間客房，為國際遊客提供更多的入住選擇。此外，整個海濱坊也將完全翻新，該區域將會以壯觀驚豔的開放景點為中心，為餐飲設施和娛樂休閒設施注入活力，現有的名勝世界劇場將會被一間身歴其境冒險劇場餐廳替代，所有計劃將從2020年至2025年分階段完工，打造聖淘沙名勝世界2.0。