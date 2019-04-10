台北米其林／奪一星！金蓬萊酒家菜「用命換」　必點菜色特搜

▲金蓬萊遵古台菜再獲米其林一星殊榮，必吃餐點看這。（影／記者謝婷婷攝）

▲米其林一星金蓬萊遵古台菜招牌蓬萊排骨酥。（圖／記者林敬旻攝）

記者彭懷玉／專訪 記者林敬旻、謝婷婷／攝影

台北米其林今（10日）公布第二屆名單，坐落於天母的金蓬萊遵古台菜再度獲得一星殊榮。

「金蓬萊遵古台菜」成立於民國39年，目前由第三代老闆兼主廚陳博璿和妻子、妹妹陳莉莉共同經營，老店堅守北投酒家菜口味，並將食材用料和選擇更提升，在堅持美味的背後，是20多年身心靈的全然付出，今年再獲台北米其林一星肯定，主廚付出的辛酸血淚才得以償還。

▲陳博璿說，10多年前因太過操勞而病倒，是親妹妹捐了骨髓才有現在的健康身體。（圖／記者林敬旻攝）

第三代老闆兼主廚陳博璿說，接掌父親餐廳工作20年時，每到準備年菜時最忙，在2天連續工作24小時後，讓原本就生病的身體瞬間累垮，「我是鐵齒的人，一直撐一直撐，真的受不了，一半的腳幾乎踏進棺材，幸虧妹妹捐了骨髓給我...」

實際上，誘發先天性再生不良性貧血症，也就是俗稱的「血癌」，他回憶起當時，「走兩步就喘，臉色比女生還白。」也因此，去年摘星時，才會吐露出「料理讓我的世界變豐富，我曾經為料理差點失去生命，料理又為我帶來榮耀，（心情）很像洗三溫暖。」縱然如此，陳博璿依舊堅守著態度和料理的把關，時常在廚房一站就是10個小時。

正因為歷經生死關頭，讓兄妹倆更為健康把關，陳莉莉說，「我們對食材的選用很堅持，不用半成品，全部自己做，因為其中有一樣有油耗味就掛了。」針對員工餐部分，也都跟店裡的菜一樣。

▲陳莉莉說，我們對食材的選用很堅持，不用半成品，全部自己做，因為其中有一樣有油耗味就掛了。（圖／記者林敬旻攝）



蓬萊排骨酥

陳莉莉信心表示，「這種排骨酥，只有我們家有！排骨選擇豬的腹斜排，此部位有油脂卻不柴，為了讓油炸時品質一致，特別將每一隻肋排用尺量6到8公分再切段，放進秘密醬料裡面醃上一晚，隔天以不同油溫炸兩次，才能保留水分之外也能讓外皮酥脆。」陳莉莉建議，直接拿起來豪邁地啃著吃，一口肉、一口酒堪稱完美，此秘方傳承70年，甚至還有五星飯店派人想來偷偷學。

▲蓬萊排骨酥均為6到8公分，拿起來豪邁地啃著吃相當過癮。（圖／記者林敬旻攝）

土魠魚米粉鍋

高雄漁船直接快遞上來的整條土魠魚，切下魚片後加入香料，醃過後再炸過，之後放入鍋子裡煨煮起來，裡面還加進甲仙芋頭、魷魚、蛋酥、米粉、蒜苗等，10多種食材入味卻互不搶戲，湯頭甘甜鮮美，令人回味無窮，陳莉莉建議，上桌後滾個10分鐘更入味。

▲土魠魚米粉鍋湯頭鮮美，料多食在。（圖／記者林敬旻攝）

白片放山雞

雞肉是招牌菜之一，以雞高湯悶煮白片雞，肉質相當有嚼勁，不會鬆垮糊糊，帶皮一口咬下，可以吃到雞高湯鹹味和軟嫩白肉，搭配地天衣無縫。建議可以先單吃，再沾醬一起入口，陳莉莉笑說，還有客人指定要買特製沾醬。





▲雞肉是招牌菜之一，以雞高湯悶煮白片雞，肉質相當有嚼勁，不會鬆垮糊糊。（圖／記者林敬旻攝）

招牌菜另外還有佛跳牆、五柳枝魚、烏魚子炒飯等，都是傳統酒家菜色，一人均單價在500至800元之間，價格相當平民化。

▲被選到的店家就像代表台灣出國比賽的奧運國手，當然是愈多愈好，去年20家，期望今年能增加到40家甚至50家，讓全世界的人都看到。（圖／記者林敬旻攝）

陳莉莉表示，台北米其林影響肯定是正向的，對我們來說是一大刺激、鼓舞，米其林就像美食版的奧運比賽一樣，被選到的店家就像代表台灣出國比賽的奧運國手，當然是愈多愈好，去年20家，期望今年能增加到40家甚至50家，讓台灣餐飲業在國際上被看見。

▲陳莉莉觀察，現在大家開始有個共同目標（台北米其林）可以一起努力。（圖／記者陳涵茵攝）

陳莉莉觀察，台灣餐飲業最近好像迷失了，過度重視包裝和排場等外觀的東西，反而忽略掉食物本身的美味，現在大家開始有個共同目標（台北米其林），這象徵官方的參考指標，期許握有星星的榮耀可以跟大家一起共襄盛舉，得星餐廳愈多愈好，讓台灣餐飲環境更被鼓勵、更進步，彼此切磋才有良性的競爭。