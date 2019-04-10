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台北米其林／大三元蟬聯一星！49年好味道「CP值最高米其林」

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▲▼米其林主題拍攝－大三元酒樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲大三元酒樓再次摘下一星。（圖／記者湯興漢攝，下同。）

記者陳涵茵／台北報導

第二屆台北米其林已於4月10日正式登場，已有49年的老字號粵菜餐廳「大三元酒樓」去年一舉榮獲台北米其林一星，將老招牌再次擦亮，為餐廳帶來新活水，更被譽為CP值超高米其林，700有找就能吃6道菜，今年不負眾望再蟬聯一星。

▲▼米其林主題拍攝－大三元酒樓，店家推薦名菜。（圖／記者湯興漢攝）

▲招牌菜避風塘炒蟹、港式片鴨。

成立於民國59年的大三元，今年已開業第48年，擁有許多忠實老顧客，去年摘下米其林一星後至少湧進3成新客，也讓越來越多年輕饕客朝聖。大三元董事長邱靜惠今出席頒獎典禮。邱靜惠笑說很開心再次拿到一星肯定，雖然得到米其林後壓力很大但也會全力以赴，不讓老客人與新客人失望。

▲▼米其林主題拍攝－大三元酒樓內景，顧客用餐，邱靜惠與客人互動。（圖／記者湯興漢攝）

▲米其林邱靜惠與老顧客。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼米其林主題拍攝－大三元酒樓，店家推薦名菜。（圖／記者湯興漢攝）

▲港點全由師傅手工製作。

近50年老店有著傳統好味道，招牌菜避風塘炒蟹、港式叉燒、港式燒鴨和港點等招牌菜收服老中青三代的胃，更有台灣「最便宜米其林」之稱，精緻套餐系列700元有找就能吃得到茶油雞麵線、豬肋排、珍珠鮮魚片、蘿蔔糕、金銀蛋莧菜跟甜點，單點最低從台幣150元起跳。另外，老字號必吃特別菜色則是「海鮮焗木瓜」，選用台灣屏東的木瓜鮮甜美味。

▲▼米其林主題拍攝－大三元酒樓，店家推薦名菜。（圖／記者湯興漢攝）

▲經典菜色海鮮焗木瓜。

大三元酒樓
地址：台北市衡陽路46號
電話：02 2381 7180
營業時間：午餐:1100-1400、晚餐17:00-21:00

關鍵字： 2019台北米其林 台北米其林指南 米其林 大三元

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