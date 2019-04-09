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等了2年才開花！民眾爬桃花樹只為拍照　台東鹿鳴酒店好心痛

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▲▼民眾爬上台東鹿鳴溫泉酒店桃花林。（圖／台東鹿鳴溫泉酒店授權提供）

▲民眾爬上台東鹿鳴溫泉酒店桃花林。（圖／台東鹿鳴溫泉酒店授權提供）

記者蔡玟君／綜合報導

春天正是百花齊放的季節，台東鹿鳴溫泉酒店在台9線上擁有一整片桃花林，隨著花季到來，現在正是最佳欣賞時刻。但台東鹿鳴溫泉酒店9日在臉書專頁痛心表示，發現有民眾到桃花林賞花，為了拍美照不僅用力拉扯樹枝，更甚有民眾直接爬到樹上，台東鹿鳴溫泉酒店痛心呼籲：「請珍惜她，不要拉扯她也不要踐踏她。」

台東鹿鳴酒店桃花林盛開　還可搭熱氣球俯瞰整片花海！（圖／鹿鳴溫泉酒店提供）

▲2016年桃花林盛開的美景。（圖／台東鹿鳴溫泉酒店授權提供）

台東鹿鳴溫泉酒店位於台9線的桃花林是酒店代表景點，2017年受到颱風影響，一度重創。酒店表示，當時將一棵棵桃花樹扶起，更用特製鋼索支撐每一棵桃花，雖然2018年未開花，但經過近2年細心照顧，好不容易在今年盼來桃花林重新開花，並預計明年能開得更美。

▲▼民眾爬上台東鹿鳴溫泉酒店桃花林。（圖／台東鹿鳴溫泉酒店授權提供）

▲為拍美照，民眾更拉扯樹枝。（圖／台東鹿鳴溫泉酒店授權提供）

為了讓民眾也能欣賞這片美麗桃花林，台東鹿鳴溫泉酒店免費對外開放，但近日卻發現有民眾賞花之餘，為了拍美照直接爬到樹上。「為了方便民眾欣賞，還將特製鋼索移除，打算花季過後再放回去，負責園藝的工作人員那時還反對，說民眾會推樹，那時還想說不可能吧，什麼客人會推樹...但沒想到客人居然爬樹....。」

▲▼民眾爬上台東鹿鳴溫泉酒店桃花林。（圖／台東鹿鳴溫泉酒店授權提供）

桃花林好不容易開花，民眾卻爬上樹只為了拍照。（圖／台東鹿鳴溫泉酒店授權提供）

台東鹿鳴溫泉酒店在臉書專頁以中文與日文撰寫貼文呼籲旅客，桃花林免費開放讓大家來賞花，但因為桃花嬌嫩，希望大家賞花之餘也好好珍惜，不要拉扯她，也不要踐踏她，「樹上沒有果子爬上去一點意義都沒有啊。」

關鍵字： 台東鹿鳴溫泉酒店 度假旅館 台東旅遊

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