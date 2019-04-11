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彷彿秒飛希臘！澎湖地中海風格旅店　沙灘秘境就在隔壁

點評：海島就該住這樣的民宿！
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▲▼希臘邊境渡假旅店。（圖／小可愛阿貴提供）

充滿希臘風的特色民宿。

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／小可愛阿貴提供，請勿任意翻攝以免侵權）

2019澎湖國際海上花火節將在4月18日至6月24日華麗登場，每年此時總有大量的觀光人潮湧入，飯店和民宿很快就被預訂一空，許多遊客為了入住高品質的民宿很早就開始預訂，今天要為大家介紹一間外觀相當吸睛且風格極度適合海島的「希臘邊境渡假旅店」。

▲▼希臘邊境渡假旅店。（圖／小可愛阿貴提供）

藍白相間的建築搭配暖色燈光非常浪漫。

「希臘邊境渡假旅店」位於澎湖馬公市山水里，除了充滿希臘風情的建築外觀吸引遊客入住外，緊鄰隱藏版夢幻「山水沙灘」也是賣點之一，讓遊客像是身處地中海沿岸的悠閒氛圍。大門進去後會看到紅色地磚構成的小廣場，一旁還有擺設許多藍色小椅子提供旅客休息，藍白相間的建築外觀搭配暖色系的橘光，延伸至大廳門口，氣氛十分浪漫。

▲▼希臘邊境渡假旅店。（圖／小可愛阿貴提供）

民宿裡還有游泳池可以玩樂。

飯店內提供多種房型可以選擇，每間房型都充滿異國風格且燈光明亮，有些房型內還有夢幻蚊帳的設計，非常適合情侶入住。另外，房內有提供毛巾、浴巾、各式盥洗用品還有礦泉水可以使用，民宿的房間和櫃檯都貼有附近小吃、加油站和景點的小單子可以參考，相當貼心。

▲▼希臘邊境渡假旅店。（圖／小可愛阿貴提供）

房間內的設計也相當特別。

▲▼希臘邊境渡假旅店。（圖／小可愛阿貴提供）

各種盥洗用品應有盡有。

希臘邊境渡假旅店下午5點才能check in，隔天下午2點退房，且提供24小時的訂房服務，適合愛玩通霄的年輕族群。若是預計前往澎湖國際花火節但還沒有訂好房的遊客，這充滿渡假風villa絕對是值得參考的民宿之一！

▲▼希臘邊境渡假旅店。（圖／小可愛阿貴提供）

民宿內吃早餐以及下午茶的餐廳。

希臘邊境渡假旅店（希臘邊境 Villa）

訂房電話：06－9951926
地址：澎湖縣馬公市山水里59號
入房時間：下午17：00
退房時間：隔天下午14：00

關鍵字： 澎湖旅遊 希臘邊境渡假旅店 澎湖民宿 澎湖花火節 小可愛阿貴

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