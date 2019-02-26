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台北寧夏夜市5大必吃美食　米其林指南也推薦！

點評：寧夏夜市濃縮了台灣小吃的精華！
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聲林之王「小豬林怡廷」要把寧夏夜市的口袋名單分享給大家

旅遊中心／綜合報導　（影、圖／花漾旅途

「寧夏夜市」以臺灣傳統小吃為主，其中以大同區圓環附近的古早味，最讓臺北人津津樂道。夜市將人車分道，方便民眾吃飯與購物，從經典美食滷肉飯到新創甜品麻糬冰和酥炸芋泥球，每攤都是國內外饕客及美食雜誌出版社爭相推薦的美味。今天「花漾旅途」主持人「小豬林怡廷」要告訴大家寧夏夜市有哪些必吃口袋名單！

▲▼寧夏夜市。（圖／花漾旅途提供）

夜市裡必吃的臭豆腐

▲▼寧夏夜市。（圖／花漾旅途提供）

外酥內嫩的口感搭配上泡菜超好吃

第一站為里長伯臭豆腐，這間位於寧夏夜市的臭豆腐老店已有30多年的歷史，老字號的臭豆腐不只被網友們大力推薦，也是許多電視媒體的寵兒。臭豆腐本身外皮金黃酥脆，內部吸附滿滿的獨特醬料，搭配上特製的台式泡菜，清脆又爽口的滋味恰好中和掉炸物本身的油膩，這樣不可錯過的台灣美食，讓主持人也不計形象的大口咬，另外，店內的麵線也是高人氣商品，餡料豐滿的麵線增添些許的醋，將麵線的風味大大提升！

里長伯麻辣臭豆腐
地址：寧夏夜市攤位110

▲▼寧夏夜市。（圖／花漾旅途提供）

米其林必比登推薦的人氣小吃

▲▼寧夏夜市。（圖／花漾旅途提供）

▲一口咬下芋香在嘴中爆發

第二站帶大家品嘗寧夏夜市的超人氣甜點，「劉芋仔芋餅」，獲得「米其林必比登推薦」為40年不敗小吃，超濃厚的古早味芋餅是夜市裡人潮聚集的攤販之一，用料大氣新鮮外，價格也是超級佛心的等級，酥炸焦黃的芋球，表皮酥脆，內線綿密，且口中滿滿的芋泥香更是讓人一口接一口！

劉芋仔芋餅
地址：寧夏夜市攤位91

▲▼寧夏夜市。（圖／花漾旅途提供）

造型可愛的雞蛋糕

▲▼寧夏夜市。（圖／花漾旅途提供）

「雙重起司口味」為本店人氣商品

第三站則為近來廣受歡迎的「純鮮奶雞蛋糕」，除了造型可愛收服人心外，口味多樣變化，其中「雙倍起司」更是店內的超推口味，雞蛋糕的表皮有濃濃的蛋香味，而內餡的雙倍起司從中間拉開綿延不斷起司海，讓許多熱愛起司的饕客失控！

純鮮奶雞蛋糕
地址：寧夏夜市攤位

▲▼寧夏夜市。（圖／花漾旅途提供）

清香的四神湯時常大排長龍

第四站的「洪記刈包」價格親民且用料實在，完全不輸給外面的餐廳！店內除了刈包為必吃餐點，四神湯和肉粽也有超高人氣，在寒冷的冬天，喝上一碗熱騰騰的四神湯，可以說是超級享受！

洪記刈包
地址：寧夏夜市攤位56

▲▼寧夏夜市。（圖／花漾旅途提供）

不管冬天夏天都能吃的客家麻糬

▲▼寧夏夜市。（圖／花漾旅途提供）

Q彈且不黏牙的麻糬超好吃

最後，到了寧夏夜市絕對不可以錯過的「祥記客家純糖麻糬」，渾圓飽滿的大麻吉使用圓糯米經手工製作，從滾燙糖水鍋中撈起後，撒上花生碎糖粉與黑芝麻的『燒麻糬』，微甜麻糬軟Q彈牙混合著花生粉香氣，是簡單迷人的古早味。

祥記客家純糖麻糬
地址：寧夏夜市攤位24

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