跟著Gail一起拍不停！看Pocky還能耍文青、午餐就吃工具箱

點評：太萌！人、展、店都好萌

▲聲林之王泰國選手Gail和主持人怡廷一起逛松山文創園區的Pocky展，還去TankQ Cafe&Bar吃超萌早午餐。

旅遊中心／綜合報導 影／花漾旅途

松山文創園區一直以來都是以看展為興趣的人的好去處，在園區內包含了餐飲、購物、書店、電影及戶外空間等多型態服務，這次在松山文創舉辦了大型Pocky展，準備帶大家去看的有主持人小豬林怡廷外，還有一個神秘嘉賓！看完展後還要一起去吃超萌的早午餐店。

▲▼Pocky展和玩美攝影棚的合作不只用嘴巴認識Pocky，視覺的體驗看到另一面的Pocky。（圖／ETtoday播吧）

松山文創園區的北向製菸工廠1樓從01月12號開始就舉辦了以知名巧克力棒品牌glica的Pocky為主題的展覽，讓你除了在平常吃得到Pocky，還能用視覺體驗！而小豬林怡廷帶著聲林之王年紀最小的選手，來自泰國的超萌小女孩Gail一起逛逛Pocky展！

▲沒辦法去露營就到Pocky展拍拍照過乾癮。

▲用Pocky巧克力棒造型做成的籤詩，來抽一根讓你整年都有好運。

▲展覽內還有限定的輕油畫創作。

在展間外頭就能看到不同口味的大型展品，進到展間前，就可以先準備好相機、手機，一進去就已經超好拍！在一旁的黑板還可以簽名留念，Gail也簽下了她的名字，喜歡Gail的朋友去到Pocky展也找找她的簽名在哪裡！除了有各式各樣以Pocky為主體的拍照點，在另一頭也有布置成在星空下的露營地，沒辦法真的去露營，也可以拍拍照乾過癮。

▲▼展內的AR互動和拍貼機讓整個展覽更為有趣。

另外還有將餅乾盒造型的籤筒、巧克力棒籤詩的抽籤互動，新的一年不妨去抽個籤討個吉利吧！展覽也結合了現代科技，只要拿起手機掃描QR Code就能夠用AR進行體驗，而展場還有限定版的輕油畫創作，讓遊客親手畫一幅畫，人數限定為一場5位，而且場次不是天天都有，想試試看的人動作要快。這次展覽是結合了玩美攝影棚，因此展覽還能玩拍貼機，把超可愛的Pocky拍貼帶回家！

▲▼用行李箱或工具箱裝的早午餐，一打開就有驚喜。

逛完展，Gail和怡廷去了TankQ Cafe & Bar吃午餐，走的是美式工業風，各種用卡通玩偶、公仔布置的店面，最大的特色是將早午餐裝進行李箱或工具箱，一打開就有驚喜！飲料的部分也是用超萌的造型杯子裝，還沒喝到就已經被療癒一番。喜歡拍照的朋友就跟著怡廷和Gail的腳步玩一天！

松山文創園區

地址：110台北市信義區光復南路133號

TankQ Cafe&Bar

地址：台北市忠孝東路四段553巷46弄14號1樓（松菸店）

