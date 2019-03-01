雙和4大排隊街邊美食　甚至需要號碼牌才能吃得到！

點評：雙和的居民太有福了，這麼多超級美食隨時可以享用！

▲雙和四大排隊美食！熱愛美食的饕客有福了！

生活中心／綜合報導（影、圖／花漾旅途提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

新北市的美食重鎮中永和地區又稱雙和，是很多熱愛美食的饕客們熱愛的地區，雖然不像信義區那樣的繁華，但街邊美食和飯館眾多，許多排隊美食也聚集於此，居住人口也不斷向上飆升，今天花漾旅途要帶著大家直擊四大街邊美食，大家走過路過千萬不要錯過！

▲經典排隊美食花漾報給你知！

第一站主持人帶我們來到在地人票選第一名的美食，「廣東正龍城烤鴨」，每到用餐時段，不管內用或是外帶總是擠滿大批民眾，菜單色種類非常多樣，不僅有招牌的烤鴨，炒飯炒麵應有盡有，分量充足，是整體ｃｐ值很高的經典美食！

▲雙和人必吃的港式便當店

▲烤鴨表皮酥脆肉質軟嫩

廣東正龍城烤鴨

地址：新北市永和區得和路101號

電話：02-29282593

營業時間：11:00~14:00 16:50~20:30

第二站來到路邊的高人氣排隊小吃，「四號公園蘿蔔絲餅」，經常有民眾在網路上討論，經過公園時，一旁的小店面總是聚集大批人潮，一台小小的餐車，到了下午開業時間，聞香而來的饕客們就開始期待，價格平實外，份量也是超級足夠，從營業到休息，店家的雙手幾乎沒有停過。將外皮炸得金黃酥脆，搭配餡料滿滿的蘿蔔絲，蔥香味和胡椒在嘴中立馬擴散開來，收服不少雙和人的胃！花漾旅途特別提醒各位，加點辣椒，味道會更香！

▲下午兩點開始營業就大排長龍

▲表皮炸得金黃酥脆

▲內餡超級豐富

四號公園蘿蔔絲肉餅

店家地址：新北市永和區安樂路202號

營業時間：14:00以後

吃完味道較重的蘿蔔絲餅後，第三站當然不能忘記介紹這間雙和人的必吃下午茶甜點，「無名雞蛋糕」，店家的人氣光看排隊人潮就知道，生意好到甚至還需要抽號碼牌！這間雞蛋糕不只深受雙和人的愛戴，就連許多外地人也是慕名前往，排隊兩小時也要吃到的超級排隊美食！店家只有販賣原味和起司兩種口味，並且標榜不加香料粉，純粹吃的是蛋香味！不論哪種口味，口感都很紮實且味道濃厚，尤其是起司口味，光看拉拔的長度就知道老闆絕對是下重本！

▲大批的排隊人潮就是為了雞蛋糕！

▲比其他雞蛋糕更大又飽滿

▲好像吃ｐｉｚｚａ一樣的拉拔起司！

無名雞蛋糕

地址：新北市永和區永和路段212號(茶湯會門口旁)

營業時間：詳見粉絲團，每星期營業時間都不一樣

最後的最後，千萬不可以錯過的巷弄甜點，「大人的甜點」，店內販售多種蛋糕，每一樣都是店家的招牌！花漾特別推薦香緹草莓蛋糕以及檸檬生乳酪蛋糕兩款，蛋糕口感非常綿密，每一個夾層都吃出不同的驚喜，奶油也不會過膩！是不管男孩女孩都可以接受的超好吃蛋糕！

▲兩樣甜點為店內人氣商品

大人的甜點

地址：新北市永和區安樂路62號

電話：02-2944-1228