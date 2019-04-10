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擁抱整片星空入睡！住九州阿蘇國家公園溫泉飯店

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文／七逗旅遊網提供

賞櫻、賞楓…各式各樣的日本主題之旅總是令人難忘，您曾經在日本體驗過夢幻的星空之旅嗎？入住九州阿蘇國家公園的利索納久住高原溫泉飯店，就可以享受睡在滿天星斗中的美好體驗！

▲日本九州▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲入住利索納久住高原溫泉飯店，滿天繁星陪伴您入睡。（圖／盈達旅遊提供）

▲日本九州▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲利索納久住高原溫泉飯店露天湯泉。（圖／盈達旅遊提供）

利索納久住高原溫泉飯店擁有絕佳的自然環境，夏季，白天可欣賞一望無際的綠色大草原，帶給您滿滿的療癒能量。夜晚，這裡則是觀星好去處，位在高原上的飯店比平地少了許多光害，再加上空氣清澈、溼度低等超加分條件，滿天閃爍的星星讓這裡的夜晚浪漫又唯美。這片星空也在日本全國最美星空排行榜上排名第二，晴朗的夜晚，飯店還會舉辦「星空觀察會」，邀請您在專人的解說下，親自感受點點繁星的魅力。懂得享受的您，也絕不會錯過一邊浸泡在暖呼呼的露天湯泉中、一邊觀賞美麗星空的絕妙體驗。

▲日本九州▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲利索納久主廚私房法式餐。輕輕咬下鮮嫩的豐後牛，美味的肉汁在嘴中擴散開來，令人回味無窮。（圖／盈達旅遊提供）

跟著盈達旅遊玩九州，除了入住利索納久住高原溫泉飯店，還安排享用飯店中的主廚私房法式餐，食材選用來自大分縣的頂級美味─豐後牛。大分縣土地肥沃，同時又是溫泉區，非常適合發展畜牧業，因此孕育出的豐後牛肉質鮮嫩多汁、脂肪平均分布，是讓人一吃就上癮的難忘美味。

▲日本九州▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲九十九島已在2018年成為世界最美麗海灣組織的一員。（圖／盈達旅遊提供）

九州的星空令人驚艷，地上、水上的景色也同樣迷人，例如日本百景之一的九十九島，同時也在2018年成為「世界最美麗海灣組織」的一份子。200多個島嶼在海面上蜿蜒交錯，彷彿湛藍海水上的綠色寶藏，神秘、讓人忍不住深入探索，沿岸奇特的岩石、淺灘，更成為九十九島一大特色。

▲日本九州▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲九十九島水族館體驗挖珍珠。（圖／盈達旅遊提供）

九十九島的海域同時也是世界上相當稀有的珍珠養殖區，在九十九島水族館中，甚至還能體驗挖珍珠！使用工具從貝殼中挖珍珠，挖出來的珍珠屬於您，還能做成手環、項鍊或吊飾，為這趟旅程留下獨特的回憶。另外，水族館中的「九十九島灣大水槽」也是一大亮點，有120種、多達1萬3千隻的海底生物，彷彿一座小型海洋的縮影。

▲日本九州▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲想感受「日本威尼斯」的魅力，必搭柳川遊船！（圖／盈達旅遊提供）

水鄉柳川市呈現的風貌，又是另一種截然不同的水上風光，這裡甚至有「日本威尼斯」的美名！搭柳川遊船是瞭解這座城市最快的方法，當小船「到恩烤」沿著護城河順流而下，兩岸的柳樹隨風搖曳，迎來充滿生命力的氣息。頭戴斗笠的船夫展現高超的撐槳技巧，還會一邊愉快地唱著傳統民謠，令人在歡快的氣氛中細細體會柳川淳樸的風情。

推薦行程：
▲ 九州船遊柳川．國家公園住一晚五日│九十九島遊船│珍珠體驗►►►

更多資訊：
盈達旅遊
電話：02-7728-7717

關鍵字： 九州 日本 溫泉 夜景 九十九島 珍珠 盈達旅遊 七逗

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