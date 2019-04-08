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苗栗朋友也吃得到　HAMA迴轉壽司4/22正式進駐尚順育樂世界

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▲日本迴轉壽司HAMA壽司桃園店開幕了。(圖／黃士原攝)
▲日本迴轉壽司HAMA壽司進軍苗栗。(圖／黃士原攝)

記者黃士原／台北報導

繼台中軟體園區之後，日本迴轉壽司品牌はま寿司（HAMA SUSHI）把門市版圖拓展到苗栗頭份地區了，位於尚順育樂世界(君樂飯店一樓)的尚順廣場店即將於4月22日正式開幕，以後頭份喜歡迴團壽司的朋友除了爭鮮之外，也有另一種新選擇。

自日本的迴轉壽司品牌はま寿司（HAMA SUSHI）一步步的在台灣拓點，目前已有5家門市，尚順廣場店將是第6家門市。はま寿司（HAMA壽司）提供70種以上壽司，每盤40元起，其他還有生魚片、沙拉、湯類、烏龍麵、拉麵及甜點，甚至還供應咖啡。


▲除了拿迴轉檯上的壽司之外，顧客也可以透過桌上的觸控點餐系統。

除了拿迴轉檯上的壽司之外，顧客也可以透過桌上的觸控點餐系統，直接點想吃的壽司，餐點系統簡單，依照指示就會了。而廚房接到訂單會開始製作壽司(餐點)，做好的壽司一樣放在迴轉檯上，不過底下會多一個桌號的底盤，然後桌上的點餐系統螢幕上會事先提醒餐點要到了。

大家一定會好奇，餐廳怎麼知道客人有沒有拿走預訂的壽司呢？HAMA壽司透露，其實迴轉壽司的所有盤子底下都有電腦晶片，除了可以得知客人拿走餐點之外，系統也會針對不同的食材設定在轉盤上的時間，只要超過時間就會自動回收報廢，客人不會吃到不新鮮的壽司及餐點。

HAMA SUSHI尚順廣場店
地址：苗栗縣頭份市中央路103號

關鍵字： 美食情報 HAMA SUSHI 尚順育樂世界

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