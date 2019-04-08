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要旅客會自我約束！日本鐮倉4月起「禁止邊走邊吃」

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▲▼江之島江之電。（圖／記者蔡玟君攝）

▲江之島江之電。（圖／記者蔡玟君攝）

旅遊中心／綜合報導

每年吸引2000萬旅客造訪的鐮倉，現在為了維護觀光品質，宣布從4月起，開始實施新規定，禁止旅客在人潮多的地方邊走邊吃，或是站在馬路邊拍照，規定開始實施後正反兩方反應不一。

▲遊伊豆賞日本最早櫻花。（圖／鳳凰旅遊提供）

▲小町通街景示意圖。（圖／鳳凰旅遊提供）

小町通是鐮倉「邊走邊吃聖地」，許多街頭小吃吸引旅客購買，由於沒有座位，因此許多旅客都會邊走邊吃，但也為當地民眾帶來負面影響。有賣服飾的業者指出，許多人手還沾滿食物就會觸碰衣服，導致影響販售，也有其他商家表示，旅客吃完就隨手亂丟垃圾，甚至丟進其他住戶的庭院中，讓居民不堪其擾。

灌籃高手江之電（圖／記者游琁如攝）

▲江之島江之電擁有櫻木花道漫畫場景，是當地代表景點。（圖／ETtoday資料照）

來到鐮倉，最著名的景點就是再現櫻木花道場景的江之電鐵道風景，繼之前有旅客闖入校園只為拍照後，大量人潮擠在鐵道旁，也為周邊道路安全造成嚴重負面影響。由於可供旅客站立的人行道並不寬廣，當大量旅客聚集在江之電鐵道附近拍照時，不但影響行人通過，許多人甚至直接站在馬路上拍照，不僅造成危險，也對開車駕駛造成困擾。

因此，鐮倉市從即日起宣布新規定，禁止旅客邊走邊吃，同時也禁止旅客在人潮多的地方拍照，並不要折斷沿途的植物當作紀念品帶走。但由於目前並沒有規定罰則，目前只能期望旅客自我約束行為，在旅行同時也不要造成當地居民困擾。

關鍵字： 鐮倉 神奈川旅遊 關東旅遊 日本旅遊 日韓風

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