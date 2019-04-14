高雄吃得到！來自彰化的麵線糊小店　柴魚、蝦米香氣超濃郁

點評：傳統的好滋味～





文、圖／蘇小喵

在彰化念書七年，因此彰化小吃也吃超多的，除了肉圓外，其中最難忘的就是彰化麵線糊跟高麗菜飯，這兩樣在南部實在很難找到相似的口味，因為南部麵線跟中部麵線使用不一樣，吃起來口感有明顯差異。不過！現在我終於在高雄找到彰化傳統口味的麵線糊啦！

彰化鹿港古早味麵線糊位在北平二街，其店面超級不起眼，雖然可以內用，但店面非常簡單陽春，一看就知道老闆娘是做興趣的（老闆娘看到這篇不要打我）。





店裡除了賣麵線糊外，還有黑輪、米血一些關東煮的點心。無論是麵線糊還關東煮，價格都很佛心。我真誠建議，一定要吃麵線糊，而且要吃大碗的。





記得我第一次騎車經過北平二街，看到店招牌寫著「鹿港古早味麵線糊」，馬上就停車進去吃一碗。麵線糊一入口，立刻就讓我覺得「對！這是彰化味。」馬上發訊息通知在高雄工作的彰化朋友，推薦他馬上來思鄉嚐味道。有別於高雄麵線帶來的那種粗獷豪爽，鹿港麵線多了點溫柔細軟，還真的頗有在地風情啊！





麵線糊湯頭帶著柴魚香氣跟蝦米鮮味，手工黃麵線與羹湯吃起來相當滑順，搭配著麵線糊的裹薄粉的赤肉塊，我真的好久沒吃到這麼彰化感的麵線糊了！鹿港是台灣製作手工麵線的大宗，因此若到彰化旅遊，很推薦大家吃一下當地的麵線糊。若吃過南部麵線糊，就會覺得滋味比較偏甜，而中部麵線糊的味道就比較均衡。



我覺得除了麵線本身外，麵線糊的重要靈魂其實是湯頭。像是彰化市車路口麵線糊，他的湯頭就多了高麗菜的甜味，而文章中介紹的這家麵線糊，老闆娘說她是師承鹿港家中嫂嫂教導，當時嫂嫂在教的時候，就沒有打蛋花，因此她現在賣的就是沒蛋花的麵線糊嘍！

在彰化吃麵線糊，黃麵線、赤肉是最基本的材料，有些店家還會打上蛋花；像是鹿港王罔麵線糊、車路口麵線糊、鹿港龍山麵線糊（彰化店）都有，不過我也吃過沒有加蛋花的。這家的肉塊使用瘦肉，裹上薄粉後與麵線一起煮，肉塊吃起來相當紮實好咬，也很入味。想在高雄嚐嚐彰化味的麵線糊嗎？這間在北平二街的鹿港古早味麵線糊，推薦給大家。

鹿港古早味麵線糊



地址：高雄市三民區北平二街62號

電話：0918─227─318

營業時間：07：00～18：00，日休

走在採訪的路上 蘇小喵

專業美食旅遊記者，報導美味與玩樂的生活事，並致力於採訪工作，讓更多人可以發光發熱。

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