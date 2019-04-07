只要20元！高雄隱藏版古早味蛋餅　口感酥脆、加清醬油更夠味

點評：我超喜歡外皮酥酥脆脆的蛋餅～

文、圖／蘇小喵

雖然我家樓下有很多早餐店，但是說到蛋餅、特別是古早味蛋餅，這間大概是我的第一名，之前有連續吃六天的紀錄（因為這家店週日公休），所以推薦給愛吃酥脆口感、喜歡古早味蛋餅的大家，高雄好吃古早味蛋餅：巧千早餐美食坊。

巧千早餐美食坊位在龍德路上，從博愛一路轉進來很快就看到，旁邊是一棟賣很久卻空屋率很高的大樓禮源。

店門口常常停滿客人機車，遇到上班時間或假日，來這買蛋餅是要排隊的。

點蛋餅在外面攤子點，店內還有其他早餐品項，像是吐司、鍋燒麵、蘿蔔糕、熱狗、小肉豆等等，都在店裡內點餐，也有位置可以坐著吃。

高雄推薦早餐：古早味蛋餅

古早味蛋餅一盤20元，其實算便宜。明誠路大埔鐵板燒前也有一攤古早味蛋餅（這攤子的本店在富民路上），價格就略高5元，但整體來說我比較推薦巧千早餐美食坊，有內用位置坐、環境、廚藝我覺得都略勝一籌。巧千的古早味蛋餅通常我吃一盤就會滿足了，我老公都會點上兩盤。古早味蛋餅是原味，店內還有九層塔蛋餅、起司蛋餅跟燒肉蛋餅等口味。

瞧瞧老闆的功力真是厲害！可以煎得酥酥脆脆，想必老闆前置的調粉比例也肯定拿捏很好，蛋香跟餅香融合，帶著厚度的粉漿吃起來口感很讚，忍不住一口接一口就吃光光。

然後這裡也有賣小肉豆，聽說這是南部專屬，北部都沒有。之前在台北工作時，的確沒看過。

另外，他們的清醬油也很推薦。平常我不太沾調味料的，但他們的調味料不死鹹，推薦大家可以先嚐酥脆口感，然後再淋點清醬油，味道更好。

想吃麵糊煎得酥酥脆脆的蛋餅嗎？好吃的高雄古早味蛋餅：巧千早餐美食坊，推薦給大家，下次來高雄，趕緊來試試看吧！

巧千早餐美食坊

電話：07－555-5778

地址： 高雄市鼓山區龍德路49號

時間：06：00～12：00／週日公休